Ya son todos unos jóvenes: El inevitable cambio de los actores de ‘Stranger Things’

Los conocimos siendo unos niños pero ahora ya son todos unos jóvenes.

El tiempo pasa y no se detiene, y aunque de repente nos cueste mucho aceptarlo o estar conscientes de ello, ya pasaron seis años desde el estreno de la primera temporada de ‘Stranger Things’ cuando cinco pequeños entre 12 y 13 años se quedaron con nuestro corazón, liderados por Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown.

Recientemente se estrenó la cuarta temporada de la serie original de Netflix y además de que la trama ha evolucionado, otro tema que se ha puesto sobre la mesa, es el crecimiento del elenco principal, pues ya no son los niños que conocimos en la primera entrega.

Durante el estreno de la nueva temporada, sorprendió el cambio tan radical de Millie Bobby Brown, quien ya antes había llamado la atención por aparentar más edad de la que en realidad tiene, sin embargo, no solo ha sido ella quien ha crecido, sus compañeros también lo han hecho y aunque quizá no de una manera tan drástica es inevitable no notarlo.

Así luce el elenco de ‘Stranger Things’ actualmente

Es por eso que a continuación, hacemos un repaso sobre cómo lucen los niños (ahora jóvenes) de ‘Stranger Things’, pues de 2016 a 2022 ya pasaron seis años y crecieron junto con la serie.

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, quien da vida a la eterna Eleven, ya tiene 18 años, y ha sido la más cuestionada del elenco por su apariencia desde tiempo atrás. Comenzó siendo una niña, ahora ya es toda una mujer en ‘Stranger Things’.

Finn Wolfhard

Finn Wolfhard, que interpreta a Mike Wheeler, actualmente tiene 19 años. Pasó de ser un niño que jugaba videojuegos a ser un joven con líos amorosos.

Noah Schnapp

Noah Schnapp, conocido como Will Byers comenzó siendo un pequeño de 11 años en la serie, ahora ya tiene 17 y su arco dramático ha sido uno de los más importantes de la trama.

Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo, quien da vida al entrañable Dustin Henderson, ya tiene 19 años y sigue siendo uno de los personajes más queridos de la serie.

Sadie Sink

A Sadie Sink no la conocimos desde la temporada 1 pero se ganó nuestro corazón con incorporación como Max Mayfield en la temporada 2. Ahora tiene 20 años.

Caleb McLaughlin

Caleb McLaughlin, conocido como Lucas Sinclair ya tiene 20 años, y al igual que sus compañeros de reparto, pasó de disfrazarse de los Ghostbuster, a tener un papel más maduro.

Natalia Dyer

Natalia Dyer, Nancy Wheeler en la ficción comenzó con un papel más introvertido en la primera temporada con 21 años de edad, actualmente tiene 27 años.

Joe Keery

Joe Keery, quien interpreta a Steve Harrington pasó de ser uno de los más odiados a los más queridos a lo largo de cuatro temporadas. Hoy en día tiene 30 años.

Charlie Heaton

Charlie Heaton, conocido por su papel como Jonathan Byers tiene 28 años.

Así es como el elenco juvenil de ‘Stranger Things’ ha crecido y evolucionado, tanto en la ficción como en la vida real.

