‘Yo soy Betty, la fea’: ¿Por qué la aparición de Ricardo Montaner en la telenovela fue tan importante?

La telenovela colombiana sigue siendo la sensación a pesar de que su último episodio fue hace más de 20 años.

‘Yo soy Betty, la fea’ se convirtió en la telenovela más exitosa desde su estreno hasta el día de hoy que también se ha convertido en la sensación de Netflix pero que lamentablemente está a punto de irse de su catálogo.

La telenovela colombiana protagonizada por Ana María Orozco (Betty) y Jorge Enrique Arbello (Armando Mendoza) no solo marcó a generaciones enteras, sino que también de cierta manera fue un buen paso en las carreras musicales de cantantes que tuvieron una pequeña aparición en la pantalla.

Entre sus filas se encontraron Olga Tañón, Charlie Zaa y Ricardo Montaner, este último haciendo una de las apariciones más icónicas, recordadas y sobretodo importantes en la trama de ‘Yo soy Betty, la fea’.

Yo soy Betty, la fea | Capítulo 148 | Por petición de Armando, Ricardo Montaner le canta a Betty https://t.co/lV8NRdeUU8 — Ricardo Montaner (@montanertwiter) September 12, 2019

¿Cómo fue la aparición de Ricardo Montaner en ‘Yo soy Betty, la fea’?

Fue en el capítulo 148, cuando Ricardo Montaner apareció por primera y única vez en la telenovela colombiana, justamente en un momento crucial para los protagonistas, cantando su tema ‘Bésame’.

En aquel momento, Betty había renunciado a su trabajo tras descubrir que su jefe Armando, la había utilizado e ilusionado para mantenerla en Ecomoda, sin saber que en realidad él ya estaba perdidamente enamorado de ella.

Betty, con el corazón destrozado decide darse una nueva oportunidad en el amor, aceptando una salida con Michel Doniel, un empresario francés, con quien asiste a un lugar en donde justamente Ricardo Montaner estaba cantando y amenizando la noche.

Para la mala (o mejor dicho, buena) suerte de Betty, Armando se encuentra en el mismo lugar, y le pide al cantante interceder para que ella lo perdone y sepa que la ama. Aunque Ricardo Montaner se niega en un principio, accede a ello y se acerca a la protagonista para cantarle el icónico y romántico tema ‘Bésame’ con lo que la protagonista quedó sorprendida.

“Acabo de conocer a un amigo mío que se llama Armando, tienes razones especiales para estar aquí y me pidió que diera una serenata, yo no soy serenatas pero bueno, lo voy a hacer por ti, Armando, nunca me dijiste el nombre la persona que tú amas pero sí me puedes decir, yo se la dedico, ¿cómo se llama?”, mencionó el interprete.

A lo que Armando reaccionó: “Ella se llama Betty”, y Ricardo Montaner señaló: “Betty, yo escribí este boleto que se llama ‘Bésame’ y te lo dedicó en nombre de Armando, escúchalo”, el cantante comenzó a interpretar ‘Bésame’.

#BettyLaFea👓 | Armando sabe que sus errores fueron tan grandes que un simple perdón no alcanza para remediar todo el daño hecho😓😥

👉Puedes revivir el capítulo aquí: https://t.co/3TasW2tFXn pic.twitter.com/6TUdtxe1GX — Canal RCN (@CanalRCN) September 12, 2019

De acuerdo a un reportaje de Canal RCN de Colombia, Ricardo Montaner estuvo muy comprometido con su aparición en ‘Yo soy Betty, la fea’ desde un principio, pues incluso se reunió con el escritor Fernando Gaytán y después se presentó a las grabaciones.

Asimismo, el interprete en su papel, practicó con el protagonista Jorge Enrique Arbello sus diálogos y sorprendió a la audiencia de aquellos tiempos (y también a los espectadores de la actualidad).

¿Por qué la aparición de Ricardo Montaner fue tan importante en ‘Yo soy Betty, la fea’?

Se dice que la aparición de Ricardo Montaner fue fundamental en la trama, pues gracias a su intervención con uno de sus temas más románticos, Betty se dio cuenta de lo que Armando sentía por ella y a la vez escuchó a su corazón por primera vez.

Aunque el Michel Doniel, tenía un interés sincero por ella, Betty en realidad amaba a Armando, por lo que decidió darle una nueva oportunidad y arriesgarse a todo por él. Así es como la aparición de Ricardo Montaner en ‘Yo soy Betty, la fea’ fue un importante parteaguas en la historia.

