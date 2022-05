YosStoP se compromete con su novio: ‘Y que le digo: CHI’ [Video]

“Mi corazón ha sido tuyo desde hace más de 10 años”, escribió la YouTuber, quien compartió el tierno video del momento exacto cuando recibió el anillo.

La calma llegó después de la tormenta para Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStoP, pues luego de pasar varios meses en prisión, su novio Gerardo González le propuso matrimonio en una cena rodeada de algunos amigos cercanos.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la YouTuber mexicana anunció su compromiso.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En el clip, se puede ver cuando su ahora prometido la acerca a un romántico spot con los ojos vendados mientras un mariachi interpreta algunas canciones. Una vez que llegan al lugar con el letrero ‘Marry me’, el cual estaba decorado con pétalos blancos y luces, él se arrodilla para proponerle matrimonio.

“Y que le digo: CHI. Mi corazón ha sido tuyo desde hace más de 10 años, hoy volteo a ver hacia atrás y digo wow, ha pasado mucho y hemos pasado de casi todo juntos, pero no es suficiente, aún nos falta mucho más”, escribió.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Una vez que YosStoP se quita la venda de los ojos, Gerardo González le pone el anillo en su dedo y se abrazan.

“Tú me enseñas todos los días lo que es el verdadero amor en sus miles de formas distintas y cero convencionales, te amo demasiado Gerito”, escribió la YouTuber.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La relación entre Yoseline Hoffman y su novio se ha ido fortaleciendo con el tiempo, ya que cuando la influencer vivió uno de los momentos más difíciles en su vida al estar varios meses en el centro femenil de reinserción social Santa Martha Acatitla, él la apoyó y estuvo cerca de ella en todo momento. Incluso no dejaban de demostrar su amor con detalles.

También, mientras la YouTuber pasaba por este duro momento y no tenía acceso a sus redes sociales, él se encargó de difundir sus mensajes y pensamientos a sus seguidores mientras estaba en el proceso legal.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cómo se conocieron YosStoP y Gerardo González?

La pareja se conoció en la red social “El Foro”. De acuerdo a lo que contó la influencer en un video en su canal de YouTube, ella tenía 13 años en aquel entonces.

“En ese inter Gerardo y yo platicábamos por las videollamadas. Éramos muy amigos, pero a los 19 se fue a vivir a Monterrey, pero equis, hacíamos videollamadas para conocernos más, luego fuimos amigos de Hi5 y Facebook. Cuando yo cumplí 19 años me comenzó a gustar y yo lo veía y decía no está feo, me empezó a gustar”, dijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte