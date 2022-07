YosStop se queda sin canal de YouTube: ¿Por qué le cerraron todas sus cuentas?

Se le advirtió: YosStop fue penalizada por romper las reglas de la plataforma, aunque ella y su esposo dicen que desconocen la razón.

Han sido años turbulentos para YosStop: en 2021 estuvo en la cárcel por el problema legal que tuvo con Ainara Suárez. Después salió de prisión y anunció su embarazo, pero ha admitido que ha padecido ansiedad durante los meses de gestación. Ahora, Yoseline Hoffman se quedó sin una de sus principales fuentes de ingresos: su canal de YouTube. Esto ocurrió porque la youtuber infringió las normas de la plataforma, pero ella dice que desconoce la razón.

La cuenta de YosStop no fue la única que fue sancionada. También la de su esposo, Gerardo González, fue suspendida y la que ambos compartían llamada “Somos Dos”. Así lo dio a conocer ella en Instagram: “Me siguen preguntando si yo quité mis canales. No. Yo no fui. YouTube de repente los borró sin justificación y ninguna razón. También el de Gerardo y no sabemos por qué. Aún no hemos recibido respuesta. Esperemos que esta semana nos digan algo”.

De acuerdo con El Universal, un vocero de YouTube indicó que YosStop infringió los lineamientos de la plataforma desde el año pasado, y en su momento fue notificada:

“En 2021 se suspendieron los canales de YosStop del programa de monetización, YouTube Partner Program, por violar los lineamientos sobre la responsabilidad de los creadores. Desde entonces notificamos a la creadora las consecuencias de eludir las condiciones sobre los términos de servicio”, indican. “Si una cuenta ha sido restringida de YouTube o de usar alguna de sus funciones, el creador tiene prohibido utilizar otro canal para librarse de estas restricciones. Esto se considera elusión y puede resultar en el final de los canales del creador. Si un canal es eliminado, el creador no podrá usarlo, abrir o tener cualquier otro canal dentro de la plataforma. Puedo confirmar que hemos terminado los canales de YossTop por eludir los lineamientos de nuestra comunidad, al monetizar una nueva cuenta de mientras su participación se encontraba en suspensión”

Sin embargo, el esposo de Yoseline Hoffman no cree que la cita del supuesto vocero recuperada por el diario mexicano sea real: “Acabo de ver esta nota de El Universal y aguas. No creo que ese vocero sea real, porque esa cuenta que yo hice está a mi nombre. Mi identidad está verificada. Ellos tienen mi Credencial de Elector. Saben que soy yo. Entonces, eso significa que esa justificación no es válida. Aguas. Chequen bien si esa información es real, porque no puede ser eso”.

Hasta el momento, los canales de YosStop y su esposo siguen eliminados y suspendidos.

