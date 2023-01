You 4: la teoría de que Ellie (Jenna Ortega) es quien envía los extraños mensajes a Joe

La teoría de que Ellie envía los mensajes a Joe en You 4 puede ser una realidad porque el stalker nunca está a salvo de su pasado.

La teoría de que Ellie Alves (Jenna Ortega) le envía los mensajes a Joe en You 4 puede ser una realidad y, la verdad, tiene mucho sentido. Recientemente salió a la luz el tráiler de la primera parte de la cuarta temporada de You, donde podemos ver que Joe Goldberg vuelve a involucrarse en problemas sólo por su querer; en esta ocasión lo vemos como un profesor en tierras británicas, relacionándose con un grupo de personas prestigiadas que, al parecer, no le caen nada bien.

La cuarta parte de You es una de las temporadas más esperadas de Netflix, pues la serie se posicionó como una de las más vistas dentro de la plataforma, incluso, logró despojar el Juego del Calamar. Y es que cada uno de los capítulos nos mantuvo mordiéndonos las uñas y estamos cerca de descubrir qué es lo que le depara a Joe Goldberg y todo el pasado con el que ha cargado durante años.

Quién fue Ellie Alves (Jenna Ortega) en la segunda temporada de You

Ellie Alves (Jenna Ortega) era la hermana menor de Delilah, pese a que ambas mantenían una relación bastante complicada, siempre se cuidaban una a la otra… hasta que llega Joe a sus vidas. Recordemos que Joe adopta el nombre de Will Bettelheim para empezar una nueva vida en Los Ángeles, ciudad en la que conoce a Love y también a las hermanas Alves.

ALERTA DE SPOILER

Joe crea un lazo especial con Ellie, quien le recuerda a su antiguo vecino Paco, al sentir que ella también necesita de protección… aunque eso significara involucrarse también en la vida de su hermana. Parece que los tres crean una gran conexión, hasta que Love no logra contener quien realmente es.

Luego de que Delilah descubriera algunos de los secretos de Joe, Love es la encargada de terminar con la vida de la vecina de su novio para que no pudiera confesar y, por ende, condenar la vida de “Will”. Esta situación provoca que el protagonista de la historia entre en pánico al recordar que Ellie quedaría completamente sola y que también su libertad propia estaba en juego.

Por ello, Joe toma la decisión de escapar una vez más y ordena a Ellie hacer lo mismo, irse lejos de la ciudad y empezar una nueva vida sin su hermana mayor, asimismo, se compromete a enviarle una cierta cantidad de dinero cada mes para que pudiera sobrevivir.

Durante la tercera temporada de You, Ellie no volvió a tener alguna aparición, aunque sí fue nombrada en algunas ocasiones cuando nos demuestran que Joe seguía haciéndose cargo de ella económicamente, incluso, que intercambiaban breves cartas… y es todo.

Teoría de que Ellie Alves (Jenna Ortega) le envía los mensajes a Joe en You 4

El destino de Ellie quedó al aire y no se sabe qué pasó con la joven cineasta realmente, por ello, existe la teoría de que puede ser ella quien está acechando al asesino en serie.

Durante el tráiler de You 4, podemos ver que Joe Goldberg es acosado por alguna persona, hasta el momento no sabemos si se trata de alguien de su pasado o si pertenece a su círculo social actual. Sin embargo, existen las probabilidades de que sea Ellie Alves, que pretenda regresar a la vida del asesino de su hermana para tomar venganza.

Ellie huyó de Los Ángeles sin saber con exactitud qué pasó con su hermana y, siendo una joven muy inteligente y hábil, existe la posibilidad de que finalmente descubra la verdad y pretenda tomar venganza.

Otra teoría…

También existe otra teoría que asegura que Love en realidad está viva, recordemos que el final de tercera temporada de You, Joe quema la casa donde vivía con la madre de su bebé luego de inyectarle un relajante, pensando que estaba muerta. Sin embargo, nunca vivos un cuerpo, por ello, surgió la idea de que sea ella quien regrese por Joe a vengarse por lo que le hizo y por dejar a su hijo.

Luego de ver los extraños mensajes que Joe ha recibido en su nueva vida, usuarios aseguran que también podría tratarse de Love, quien al final también resultó ser una asesina.

Jenna Ortega en You 4

Hasta ahora no sabemos si Jenna Ortega aparecerá en la cuarta temporada de You 4, pero los fans esperan que así sea y su personaje sea la encargada de que Joe pague por sus delitos.

Por otro lado, Jenna ha mencionado en varias ocasiones que su trabajo en You ha sido uno de sus proyectos favoritos y durante una entrevista aseguró que le encantaría volver a colaborar junto a Penn Badley en la serie del stalker más famosos de Netflix.

“La verdad es que me encantaría”, expresó Jenna al ser cuestionada sobre su posible aparición en la cuarta temporada de You.

Cuándo se estrena You 4

Netflix ya confirmó que la primera parte de la temporada 4 de You se estrenará el 9 de febrero de 2021, mientras que la segunda tanda de episodios verán la luz el 9 de marzo del mismo año.

Es importante recordar que Joe no es ninguna víctima y tarde o temprano tendrá que recibir su merecido.

