10 tiendas con las mejores ofertas de El Buen Fin; van caladas van garantizadas

El Buen Fin 2022 y las ofertas que quizá quieras aprovechar este fin de semana.

Seguramente has visto ofertas de El Buen Fin por todas partes. Entre descuentos leves y otras que parecen demasiado buenas para ser verdad, hay ofertas que realmente valen la pena. Nos dimos a la tarea de buscarlas para encontrar los bienes y servicios que necesitamos (y que deseamos con el corazón, también). ¿Una silla gaming? ¿Los juegos que te prometiste jugar en 2023? ¿Pizzas al 2x1? Aquí van 10 tiendas en las que puedes encontrar las mejores ofertas en El Buen Fin 2022:

Office Depot

No hay pretexto para seguir trabajando (o jugando) en esa silla incómoda de siempre, porque todas las sillas sport y gaming tienen 40% de descuento.

Cinemex

Si amas el cine, puedes comprar 10 boletos por solo 450 pesos. La oferta solo es válida si compras en taquilla. Puedes usarlos 24 horas después de haber hecho la compra y hasta el 1 de marzo de 2023.

Amazon

En este Buen Fin puedes encontrar descuentos de hasta el 50% en Armani, Calvin Klein y jeans Levi’s. También hay descuentos del 40% en laptops Lenovo y headsets Logitech, así como 40% en cepillos eléctricos y herramientas de peinado Revlon y Hot Tools, entre muchas otras.

Liverpool

En Liverpool hay descuentos en videojuegos que quizá no quieras dejar pasar. Por ejemplo, la edición definitiva de Spider-Man: Miles Morales para PS5 (que incluye la remasterizada de Spider-Man) está en 874 pesos.

Adidas

Compra esos tenis que llevas meses deseando. Adidas tiene descuentos de hasta el 60%. Si compras más de dos artículos tienes un 20% adicional y, en la compra de tres artículos, 30%.

Nike

Nike tiene descuentos de hasta el 40% y, si tu compra es mayor a 3,500 pesos, tienes cupón adicional del 15% con el código BUENFIN. Para acceder a los descuentos en línea debes registrarte en la página.

PlayStation

Uno de los títulos más importantes en la historia reciente de los videojuegos, The Last of Us II, está en un precio histórico de 9.99 dólares en versión digital para PS4 en la tienda de PlayStation.

Papa Johns

Come tico todo este fin de semana: puedes comprar dos pizzas grandes con masa New York por el precio de una.

Viva Aerobus

Si tienes planeado un viaje a partir de enero del próximo año, aquí hay vuelos desde 13 pesos mexicanos. Claro, tienes que pagar el TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto), que puede ir desde los 255 a los 693 pesos, dependiendo del aeropuerto del que salgas.

Starbucks

Compra una bebida de temporada (nuestras favoritas son Cinnamon Latte y Toffee Nut) grande o venti y llévate otra gratis. ¡Ojo! Es solo de 3 a 7 PM.

