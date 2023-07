¿Cuántas veces has pedido un deseo cuando el reloj marca las 11:11? Seguro varias y no, no es nada vergonzoso porque todos lo hemos hecho, ya sea por juego, creencia o… desesperación. Uno de los anhelos más grandes de las personas es encontrar el amor en alguien más, sin darnos cuenta que cuando buscamos abandonar la soltería nos privamos de disfrutar este fabuloso estilo de vida.

Los solteros somos dueños de nuestro tiempo, espacio y más importante, de nuestra quincena. El 11 de noviembre, conocido como Singles’ Day es la fecha en que se celebra la soltería y sus fascinantes ventajas. En algunos lugares este día es perfecto para socializar con otros solteros, pero sin duda lo mejor de esta fecha es el pretexto que tienes para consentir a tu persona favorita, tú. Checa los siguientes datos para que conozcas más sobre estas celebración:

El 11/11 tiene un motivo y no es el que crees

No, la fecha de esta fiesta no fue seleccionada por el famoso 11:11 make a wish o por ser un número cabalístico. El origen detrás tiene que ver con #SerSolo, pues el 11 de noviembre es la fecha en que más se repite el ‘1’, número que representa el individualismo y claro, ¿qué es más individualista que estar soltero?

Es otra maravilla made in China

Esta celebración surgió en China durante los 90 como una fiesta en la Universidad de Nankín que rápidamente creció y fue adoptada como feriado nacional, convirtiéndose en una especie de Black Friday asiático. Es una de las mejores fechas a nivel mundial para realizar compras por las increíbles ofertas que suelen poner.

Es la cura para superar a tu ex

Si piensas que el clavo que saca otro clavo es la mejor táctica para remover a tu ex de tu vida, piénsalo nuevamente; nada logra ese cometido como el amor propio. Y claro, qué mejor forma de darte amor propio que consintiéndote con algún gustito. Ves, la soltería no es tan mala si la sabes aprovechar, es mil veces mejor regalarte algo a ti mismo que ahorrar para el regalo de aniversario. #VivanLosSolteros

¿Y tú, cómo te quieres consentir este 11/11?