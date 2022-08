15 cosas que amamos de los abuelitos y por las que deberían ser eternos

En este día del abuelito recordemos los mejores momentos con nuestros abuelitos

El día 28 de agosto se conmemoró a nivel internacional el Día del Abuelo y es que estos seres tan maravillosos merecen festejar diario pero que mejor que tener un día en especifico para consentirlos aún mas. La gran mayoría podemos coincidir que los abuelitos son los seres que más queremos en el mundo por la forma en la que nos tratan y nos quieren y es que no hay forma que nos digan que no o que no se pongan de nuestro lado, es por esto que en este día del abuelito recordamos los mejores momentos que nos han regalado nuestros abuelitos.

15 cosas que amamos de los abuelitos

Cuando nos dan dinero a escondidas de nuestros papás, no importa cuantos años tengamos siempre lo harán. Esos rallys deportivos que hacían en primaria y cuando nuestros papás no podían asistir nuestros abuelitos nos acompañaban y hacían de todo por hacernos ganar. Siempre están listos para darnos los mejores consejos. Nos cuentan las mejores historia y lo mejor de todo es que todas y cada una de ellas son experiencias que han vivido a lo largo de sus años. Esas llamadas mañaneras en nuestros cumpleaños para decirnos cuanto nos quieren y lo orgullosos que están de nosotros. Esas veces que tienes antojo de una comida y nuestra abuelita sin importar que los demás no quieran nos lo van a prepara. No hay abrazos como los de nuestros abuelitos. De alguna forma siempre saben que decir y actuar ante cualquier situación. Siempre te cuidan cuando estás enfermo y saben cómo aliviarte con remedios caseros. Son nuestros máximos defensores. Puedes ser 100% sincera con ellos y te van a comprender. Por alguna razón siempre tienen una tranquilidad increíble que les permite resolver cualquier problema rápidamente y a la perfección. Nunca se pierden un momento importante, siempre están para acompañarnos. ¿Estás aburrido? Ese no es un problem si están cerca de ti, te llevan por un helado o se sientan a escucharte. No olvidemos el acompañarlos a hacer las cosas que tanto les gustan aunque tú no las entiendas o te aburran, siempre es buen momento para pasar un rato con ellos.

Estos son sólo algunas de nuestras cosas favoritas de nuestros abuelitos y la verdad es qué hay que apreciar cada momento que nos queda a su lado.