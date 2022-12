20 ideas de propósitos de año nuevo que sí se pueden cumplir

Para cumplir tus propósitos puedes ponerte metas fáciles de cumplir y a corto plazo. Un pequeño paso es lo que necesitas para ser mejor persona este año nuevo.

Nuevo año, nueva vida. La mayoría de la gente se pone propósitos demasiado ambiciosos y muy difíciles de cumplir, como convertirse en atletas de alto rendimiento o leer 57 libros. Pero aquí vamos a ser realistas y además tendremos paciencia con nuestra persona: no nos vamos a exigir cosas imposibles, sino cosas que de verdad nos hagan mejores personas el próximo año.

A continuación te damos ideas de propósitos de año nuevo que sí se pueden cumplir. Tú eliges cuáles quieres hacer parte de tu vida. ¡Feliz año!

Dormir ocho horas diarias

De verdad. En esta sociedad el sueño está infravalorado, cuando es una de las actividades más importantes que podemos llevar a cabo. Si también eres un adulto o adulta con una ajetreada vida social y laboral, es probable que no duermas lo suficiente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las horas de sueño recomendadas para un adulto son entre siete y ocho cada día. Este año, haz los cambios necesarios para dormir más.

Ver al menos una película a la semana

Es hora de sacarle provecho a esas plataformas de streaming por las que ya estás pagando. Todo depende del tiempo que tengas libre, pero puedes dedicar una noche a la semana a ver una película. Y, para no perder tiempo decidiendo qué ver, haz una lista de aquellas cintas a las que ya les echaste el ojo. Así solo tienes que llegar un miércoles con tus palomitas, directamente a lo que vas a ver.

Si necesitas ayuda, aquí tenemos algunas listas de las mejores películas según la crítica en plataformas como Disney Plus, Star+, Netflix, Amazon y HBO Max.

Leer un libro

Sí, leíste bien. Un libro. Este año puedes leer un solo libro y dedicarle el tiempo que sea necesario. Volver en sus páginas, releer los capítulos que más te gusten. Que no sea por obligación, sino por el placer de ejercitar ese músculo que muchos perdimos con los smartphones: el de la lectura. Si quieres leer más, qué mejor.

Caminar más

En lugar de proponerte hacer ejercicio y convertirte en atleta de alto rendimiento (cosa que es cero realista), puedes proponerte caminar más todos los días. Si tienes un smartwatch o una pulsera de actividad, puedes monitorear la cantidad de pasos que das cada día y mantenerla o superarla. ¡Tú puedes!

Mover tu cuerpo

Y, hablando de caminar, no tienes que inscribirte a un gimnasio ni prepararte para un maratón. Basta con mover tu cuerpo. Ya sea que hagas yoga en la comodidad de tu casa o juegues con tus sobrinos en el parque, recuerda lo que se siente estar activa o activo y no lo dejes ir.

Tender tu cama

Cada día, en cuanto te levantes, haz tu cama. Una pequeña acción como esa puede hacer una gran diferencia en el resto de tu día, sobre todo si pasas mucho tiempo en tu espacio.

Tomar más awita

Cada persona adulta necesita beber entre dos y tres litros de agua al día. Si puedes, consigue un termo que te guste, llénalo de agua y conviértelo en tu botella de apoyo emocional. Bébela diariamente. Haz del agua tu bebida favorita. Sé agua.

Beber menos alcohol

¿A alguien le gusta sentir una cruda insoportable y un dolor de cabeza insufrible después de una borrachera? ¿Hay alguien que disfrute de esa sensación? Un buen propósito de año puede ser no volver a beber en exceso ni sentirse crudo.

Aprender a decir “no”

Al principio da miedo, pero después de decir varias veces que no (a comer o beber algo que no te apetece, a hacer algo con lo que no te sientes cómoda o cómo, a reírte de un chiste machista/racista/clasista, etcétera) verás cómo se va haciendo más fácil poner límites.

Tú eres el personaje principal de tu vida y la decisión más importante es la tuya. Ejercita este nuevo año tu músculo de decir “no”.

Mejorar tu postura

Quizá aún eres joven y la postura es algo que recuerdas de vez en cuando, por razones estéticas. Sin embargo, créeme, llega una edad en la que la postura se convierte en uno de los factores más importantes: determina la forma en que caminas, tu flexibilidad, la capacidad de agacharte por algo que se te cayó al piso o de permanecer de pie durante horas en un concierto.

Asegúrate de mantener una postura correcta al dormir (con una almohada entre las rodillas si duermes de lado, o debajo de estas si duermes boca arriba), usa una silla correcta si pasas mucho tiempo sentada o sentado (una silla gamer es lo mejor).

Ordenar un cajón

No nos vamos a poner la tarea imposible de organizar toda la casa. Ni siquiera todo el clóset. Empieza por un cajón. Solo uno. El cajón de los tiliches, el de los utensilios de cocina o el de tu ropa interior. Quién sabe, a lo mejor te sigues con el resto del lugar. Pero dejar un cajón limpio es todo lo que necesitas para cumplir con este propósito.

Bailar más

Este entra en el propósito de mover tu cuerpo. Bailar es una gran manera de conectar con cada una de tus extremidades, producir endorfinas y sí, ser más feliz. Baila como si nadie te viera. La vida es corta.

Disfrutar más al aire libre

Después de la pandemia, muchas personas volvimos a salir a las calles por primera vez en mucho tiempo. Pasar tiempo en el exterior es necesario: la luz del sol ayuda a que nuestro cuerpo sintetice la vitamina D, que nos mantiene sanos y felices. Además, para salir tienes que moverte (aunque sea un poco), así que es un ganar-ganar.

Usar bloqueador

Ya hablamos de que la luz solar es beneficiosa para los seres humanos. Sin embargo, es importantísimo proteger tu piel. Sí, incluso si no te vas a asolear. Tu yo del futuro te agradecerá.

Si te cuesta trabajo recordar ponerte bloqueador todos los días o hacerlo parte de tu rutina, elige una crema humectante con FPS y así tienes los dos pasos en uno. Y si lo necesitas, aquí te dejamos algunos consejos de skincare para quienes pasan de los 30.

Dejar de fumar

Ok, esto no es fácil. Pero hay maneras de lograrlo. Dejar de fumar siempre será una buena decisión, no importa cuántos años tengas ni cuántos cigarros fumes al día.

Una manera de ayudarte a dejarlo es usar el dinero que normalmente destinas a comprar cigarros en algo que realmente quieras. El truco es que solo puedes comprarte algo con el dinero que no gastaste en cajetillas de cigarros.

Si, por ejemplo, compras una cajetilla a la semana que ronde los 60 pesos, tendrás 240 en un mes. Puedes gastar esos 240 pesos o ahorrarlos por cada mes que no fumes. Con ese dinero puedes pagarte una suscripción a tu plataforma de streaming favorita, comprarte un combo de golosinas en el cine o consentirte con un mani/pedi.

Elige una palabra que refleje tu año

En ‘Meghan & Harry’, Meghan Markle cuenta que eligió una palabra para que representara su nuevo año. Ella quería “paz”, pero después decidió que no podía haber paz sin verdad. La palabra de su 2022 fue, entonces, “verdad”. ¿Qué es lo que quieres que refleje este nuevo año? Libertad, amor, viajes, aprendizaje... La palabra que elijas para tu vida.

Llevar un diario

Solo necesitas un cuaderno y un bolígrafo para empezar. Llevar un registro de tu vida no requiere sentarse diariamente en un escritorio barroco a escribir “Querido diario...”. Puedes escribir frases aisladas, pegar stickers, anotar recetas de cocina, iniciar la lista de películas que quieres ver (y mencionamos en el propósito anterior). Es tu cuaderno y tú decides qué haces con él.

Pasar menos tiempo en redes sociales

Las redes sociales nos conectan con otras personas y son una ventana a las vidas de la gente que amamos... pero también nos hacen pasar menos tiempo en el aquí y el ahora.

Esto, claro, no aplica para todas las personas, pero si quieres pasar un poco menos tiempo scrolleando las vidas perfectas de conocidos y desconocidos y más tiempo viviendo la tuya propia, comienza a monitorear el tiempo que pasas diariamente frente a tu teléfono y cámbialo gradualmente por otras actividades que te hagan feliz: leer algunas páginas de un libro, ver una película, cocinar algo delicioso... Es tu tiempo y tú eliges cómo quieres pasarlo.

Hablar más por teléfono

No es solamente hablar por hablar, sino llamarle a la gente que amas para saber cómo está y platicar un rato. Si también quieres reducir el tiempo que pasas en redes sociales, no quieres reducir el contacto con tus seres queridos. Llámales y disfruta de escuchar su voz en lugar de solamente escribir.





