5 señales para detectar a una persona que miente de manera compulsiva

Aprende a identificar si tu pareja, tus amigos o hasta algún miembro de tu familia miente constantemente.

Aceptémoslo, como seres humanos alguna vez en nuestras vidas hemos recurrido a decir una que otra mentira para salirnos de alguna situación incómoda o que queremos evitar, sin embargo, hay personas que usan este método como parte de su día a día y lo llevan a otro nivel ocasionándose a sí mismos una patología que a largo plazo puede perjudicar sus relaciones personales.

Porque no es lo mismo decir una ‘mentira piadosa’ a constantemente adoptar esta práctica para evitar un problema como suele hacerlo el típico novio infiel o aquella amiga que solo te busca por interés. Seguro sabes de lo que hablo, porque cada uno de nosotros hemos estado involucrados en este tipo de situaciones incómodas que sí o sí nos afectan emocionalmente.

Si te identificaste con esto, lamento decirte que probablemente ‘esa’ persona a la que has cachado una y otra vez diciéndote mentiras sufre de un trastorno psicológico llamado mitomanía, el cual consiste en decir mentiras como hábito.

¿Qué es la mitomanía?

La mitomanía consiste en el acto recurrente de mentir. Las personas que lo padecen, suelen hacerlo con la finalidad de justificar un acto, para obtener aprobación y admiración, o para evitar un castigo.

De acuerdo con la directora de Avance Psicólogos, Laura Palomares, las personas que adoptan esta forma de relacionarse con los demás se debe a que buscan atención y de alguna forma ser validados. “La persona que lo padece miente a menudo sobre todo lo relacionado con su vida para obtener la atención deseada”.

Ahora que ya sabes de qué se trata el ‘arte de mentir’, es momento de que de una vez por todas reconozcas las señales que probablemente han estado siempre ahí, pero no te habías dado cuenta.

Señales de mitómanos

1. Exageran sus relatos

Una persona que miente, siempre va a exagerar lo que te cuenta. Por supuesto que existen historias sorprendentes casi salidas de una película, PERO, una persona mitómana lo hará una y otra vez sin importarle que otros sepan la realidad de lo que sucedió.

2. Son narcisistas

Se la pasan hablando de sí mismos como una forma de ‘bloqueo’ hacia sus inseguridades. Buscan aceptación, reconocimiento y no se interesan por lo que estén pasando los demás, así que es común que persona narcisista sea al mismo tiempo alguien que dice muchas mentiras.

3. Viven en un mundo de fantasía

Todo está conectado, pues quienes mienten constantemente a sus amigos, familia o hasta la pareja, además de tener un rasgo narcisista, también desarrolla un mundo de fantasía en su cabeza el cual está muy alejado de la realidad que le rodea. Ojo, si notas que alguien suele contar relatos poco creíbles una y otra vez, lo más probable es que te estás enfrentando ante una persona mitómana.

Por ejemplo, una vez tenía una compañera en la escuela que se la pasaba hablando de su novio que vivía en otro país, el cual había conocido por internet e incluso ya había visto en persona. Estaba tan enamorada, que nos metió tanto en su historia de amor, y todo el grupito de amigas queríamos saber más de aquel galán.

Cuando le preguntábamos sobre si tenía fotos con él, evadía el tema y decía que ‘justo ese día’ se le habían borrado. Tras muchas veces de confrontarla, finalmente nos dimos cuenta que aquel novio tan guapo solo existió en su cabeza.

4. Se traban mucho al hablar

El lenguaje corporal es muy importante, pues éste define de forma más profunda si alguien está mintiendo o no. Ya sea que se tape la boca mientras te está diciendo algo, o que se trabe y sus palabras no tengan ningún sentido.

5. No te miran a los ojos

Dicen que los ojos es la ventana del alma y sí, pues en los ojos podemos ver de manera sincera lo que una persona siente y hasta pueden evidenciar una mentira.

Si quieres saber si tu novio o mejor amigo te está mintiendo, lo único que debes hacer es confrontarlo frente a frente y analizar su lenguaje corporal, sobre todo sus ojos. Si voltea la mirada mientras te está diciendo algo, ¡red flag!

Sabiendo esto, es importante señalar que aunque las personas mitómanas pueden llegar afectar emocionalmente a quienes los rodean, la realidad es que sí necesitan ayuda profesional y por lo tanto no debes juzgarlos.

Si has detectado esto en tu pareja, tu mejor amiga o algún miembro de tu familia, siempre y cuando tu salud mental no se vea comprometida, lo ideal es que no le des la espalda, lo escuches y lo apoyes.

