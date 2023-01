Acciones fáciles para reducir el desperdicio de comida

Te damos todos los tips para que no desperdicies comida y al mismo tiempo ayudes al planeta.

Comer es parte esencial de la vida y aunque evidentemente es algo delicioso, una de las cosas ‘malas’ es que al no informarnos o no generar hábitos del famoso “zero waste”, “residuo cero” o en pocas palabras “sin desperdicio”, día con día terminamos tirando a la basura toneladas de comida que no consumimos por varias razones.

Este círculo vicioso es grave para el planeta y otros seres humanos, pues según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el desperdicio de comida genera 8% de gases de efecto invernadero y además 30 % de la tierra agrícola está destinada a cultivar alimentos que nunca se consumirán. Suena triste, ¿no?

Por eso nunca es tarde para comenzar nuevos hábitos y acciones para reducir el desperdicio de comida.

¿Cómo reducir el desperdicio de alimentos?

1. Cada semana, planea lo que vas a consumir y por lo tanto lo que vas a comprar.

2. Prepara una lista de alimentos necesarios para evitar que alguno se te eche a perder.

3. Si sabes que algún alimento lo comerás después de varios días, mételo al congelador.

4. En tu refri, pon más a la vista la comida que caduca antes y en tu alacena pon a la vista las frutas o verduras que crees que debes comer inmediatamente.

5. Si te sobra comida, aprovéchala para otro día.

6. Aprovecha tus deshechos orgánicos y haz una composta.

7. Si te sobran partes de frutas o verduras, aprovéchalas para hacer agua, salsas, aderezos o snacks.

Otra idea es que, si quieres sumar algo positivo al planeta, puedes usar servicios de suscripción semanal o quincenal de alimentos a domicilio como frutas y verduras, las cuáles fueron rescatadas de lugares como supermercados donde tenían un riesgo de ser desperdiciadas porque, o son excedentes de producción, por su tiempo de vida, o porque no pasaron un 'standard' de calidad por su color, tamaño o forma.

Básicamente esta comida pueden ser consumida sin problema, sin embargo, como no la compran termina en la basura.

