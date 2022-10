Amo a mi pareja actual, pero mis ex tienen un lugar especial en mi vida

No todos quedámos en malos términos con nuestras ex parejas y hay que aceptarlo.

Cuando terminamos una relación amorosa, las heridas que se quedan al final en ocasiones son muy dolorosas, más en esos noviazgos “tóxicos” en los que las infidelidades, las mentiras, peleas constantes, incluso hasta violencia emocional se hacen presentes, por lo que en lugar de quedarte con buenos recuerdos de esos amores, lo único que quieres es borrarlos para siempre de tu cabeza.

Debo admitir que tuve un par de relaciones así, por lo que después de que pasó todo el dolor, lo único que quedó en mí fue un sentimiento de completa indiferencia hacia esas personas, ni amor, ni odio. Así que estos noviazgos se quedaron como episodios de mi pasado que no valía la pena recordar, ni dedicarles más tiempo del que les dediqué en su momento.

Por otro lado, no todas las relaciones que he tenido fueron de esta manera, la realidad es que también tuve amores que fueron muy importantes, que se quedaron grabados en mí, de los que tengo buenos recuerdos, pero que terminaron por distintas circunstancias, no precisamente porque fueran malas personas.

Mi primera relación más en serio, se acabó porque éramos muy jóvenes y la monotonía, así como la novedad de descubrir más cosas, hizo que decidiéramos terminar por lo sano. También está el noviazgo de varios años que al final no funcionó porque no teníamos los mismos planes a futuro, así que optamos por romper, para no hacernos daño y guardar un bonito recuerdo.

Esas relaciones, aunque no fueron perfectas, y también tuvieron peleas, así como momentos tristes, dejaron una huella importante en mí, porque las personas con las que compartí y me compartieron su tiempo eran valiosas, me dieron momentos de felicidad, amor, respeto y diversión, que sin duda me dejaron con varias anécdotas que contar.

Aunque cuando rompimos, la comunicación se pausó y en muy pocas ocasiones volví a tener noticias de ellos, porque no soy de las que suelen ser amigas de sus ex novios, éstas personas ocupan un lugar especial en mi historia, y negarlas sería absurdo.

Cuando Carrie en Sex and the City dice que “si amas a alguien y rompen... ¿a dónde va ese amor”, es muy cierto, ya que aunque no hayan funcionado, no significa que todo ese tiempo que compartieron, deba quedar en el olvido, ni debas odiar a la persona en cuestión.

Tener un buen recuerdo de un ex, aún tenerle cariño y desearle lo mejor no es algo que deba avergonzarnos, ni debemos privarnos de ello.

Actualmente tengo una relación estable, llena de amor y respeto. Los sentimientos que hay por mi actual pareja son genuinos, y no deseo estar con nadie más, pero eso no quiere decir que no tenga un pasado, que con anterioridad no haya experimentado ya el estar enamorada.

Respeto lo que tengo, no tengo intenciones de contactar a ningún ex, ni mucho menos, solo hay que aceptar que todos tenemos una pasado amoroso, personas que estuvieron antes que la actual y fueron importantes en nuestras vidas.

