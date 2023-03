Beatriz Pawa: ‘Bordar, bailar y criar a alguien son actos revolucionarios’

Pawabe es bailarina, comediante, artista del bordado y mamá. Nos cuenta en entrevista cómo es su vida y cómo usa el arte para expresar lo que piensa.

Beatriz Pawa tiene 35 años, vive en la Ciudad de México y, para ella, es un poco difícil definir a qué se dedica. “Es un poquito difícil definir qué hago, porque hago muchas cosas”, me cuenta por teléfono. Entre otras ocupaciones, Pawabe es artista del bordado, bailarina y mamá; trabaja con su familia en una tienda de muebles y, además, es una experta en sneakers. Cualquier duda que tengas sobre tenis puedes preguntársela a ella.

En nuestra llamada telefónica descubro que tenemos varias cosas en común. Quizá la más importante es que las dos somos mamás en nuestros treintas. Aprovecho para preguntarle al respecto.

La sociedad nos dice todo el tiempo que ser mamá es incompatible con otras formas de expresión (como, por ejemplo, hacer pole dancing, tatuarse o cualquier cosa que se salga de la norma). ¿Cómo has vivido eso? ¿En algún momento fue difícil para ti o lo abrazaste desde el inicio?

“Siempre he tratado de ser muy real porque creo que cuando yo fui mamá estaba sobresaturada de comerciales, de ‘sí, ser mamá es fantástico’. Como muchas mamás no soy fantástica todo el tiempo. Yo tuve depresión postparto, dejé la escuela… Mis primeros meses fueron muy duros. Mi mamá es una persona muy tradicional y ella en su momento sí renunció a lo que amaba para poder criarme. Ella es antropóloga. A pesar de que ella sabía todo el dolor del sacrificio, de alguna forma lo requería para ver a su nieto crecer como ella lo deseaba. En algún momento creo que ella también entró en esta lucha y me dijo ‘regresa a la escuela, yo te voy a apoyar’”.

Y es que quienes maternamos en esta era hemos tenido mucho tiempo para preguntarnos cómo queremos criar a nuestras hijas e hijos. Muchas también hemos decidido que hay otros caminos, algunos que no implican sacrificar el resto de nuestras vidas y, de hecho, ser personas enteras e independientes. Y, las que hemos pasado por la depresión postparto, sabemos lo difícil que es desaprender lo que nos dijeron sobre ser madres: siempre perfectas, nunca imperfectas ni tristes.

“Las revistas de los 70 decían cosas como ‘una nalgada a tiempo…’ y ahora no, ni con el pétalo de una rosa pegarle a une niñe. Entonces, pregunto yo, si el tiempo me dará un poco la razón respecto a lo que estoy haciendo. Hay cosas que parecen incompatibles porque siempre nos han vendido que la figura de la mamá es pura, etérea, intocable, las mamás siempre somos complacientes y estamos contentas y, sobre todo, siempre nos borramos en pro de nuestros hijes. Como ‘yo desaparezco para que tú existas’. La maternidad es sinónimo de sacrificio y no es compatible con que tú continúes con tu propia vida. Es algo que yo he querido erradicar, no solamente por mi hijo sino también por mí”.

Pawabe cuenta que fueron su mamá, su abuela y su nana quienes más la apoyaron:

“Recuerdo levantarme y ver al techo y pensar ‘otro día como el más triste de mi vida’. A veces me dicen ‘wey, a veces hablas y parece que quieres desanimar a la gente de ser mamás’. Y no, quiero que las que se sientan tristes sepan que eso no tiene que ver con su capacidad como madres, que es normal.

Yo me sentí mejor cuando mi mamá y mi abuela me dijeron ‘regresa a la escuela’ porque fueron las dos mujeres que más me apoyaron. Tengo otra mamá, quien fue mi nana cuando era pequeña y mi mamá enfermó de cáncer, y ella también me apoyó muchísimo. Mujeres. Ellas en su momento sí tuvieron que renunciar y dijeron ‘tú no’. Porque además maternidades felices se traducen en niñes felices”.

Ella usa el bordado como una forma de expresión. En uno de sus trabajos borda sobre criar a alguien como un acto revolucionario: algo que, me cuenta, aprendió de su madre y su abuela. Dos mujeres a las que describe como “fuerzas demoledoras” y de quienes aprendió a levantarse contra las injusticias. En el bordado plasma lo que piensa sobre asuntos como la gentrificación o el calentamiento global.

¿Cómo empezaste a usar el bordado como forma de expresión política? ¿Cuáles son otros mensajes que llevas a través de esta forma de arte?

“Tengo muchos pensamientos obsesivos comúnmente. Los mastico y los mastico y, conforme voy bordando, los voy masticando. Es como un ejercicio de Harry Potter, como el vertedero donde dejaban sus pensamientos. Me ha ayudado. Hay cosas que me preocupan profundamente porque pienso: ¿Dónde va a vivir mi hijo?

Vas a la Condesa y ves departamentos y departamentos en rentas impagables. Pero también hablo con amigues y me dicen que se regresaron a vivir con sus papás porque no pueden vivir en otro lado. O gente que tiene cinco roomies… Creo que el bordado me ha permitido llevar todos estos pensamientos obsesivos y todas estas preocupaciones a algo un poquito más constructivo. Y veo que a mucha gente le preocupa y lo comparten”.

Parte de sus preocupaciones está, precisamente, en el mundo que esta generación dejará para las siguientes. Cuando se trata de moda, Pawabe no compra fast fashion. Esto es lo que hace a la hora de adquirir cosas nuevas:

“Primero trato de pensar si tengo ya algo en casa. Dos, que sea una prenda que pueda combinar con varias cosas. Tres, tiene ya como un año y medio o dos que compro muchísimas cosas pero solo de amigues. Y compro muchísimo de segunda mano”.

Ser modelo hoy en día no es igual que una época en que solo había una forma de mostrar los cuerpos (cuerpos delgados, blancos, belleza hegemónica). ¿Cómo crees que ha cambiado esta industria? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ella?

“Creo que ahora existe una ‘alternatividad hegemónica’ porque me he encontrado un montón de castings en los que quieren modelos alternativos. Yo entro entre los modelos alternativos, aunque alternativo realmente sería que alguien tuviera tres chichis, ya hay muchísima gente muy tatuada (Risas). Veo que es como de ‘tú sí porque te ves tatuada, pero bonita’, ‘ella no porque se ve tatuada pero chaca’. Así hay gente que lo dice. Y yo pienso ‘ok, la única diferencia entre ella y yo es que ella es morena’.

También hay castings de los que me han botado sin verme. No me han visto, pero como mi papeleta dice que tengo 35 dicen ‘no, no me funciona’. ¡Ni siquiera me han visto la jeta! Hay una parte de mí que se resiste a quitarse la edad y a colaborar con estas narrativas en las que las mujeres perdemos valor cuando cumplimos años”.

Si tú pudieras volver en el tiempo y darle un consejo (o varios) a tu yo de morrita, ¿qué le dirías?

“Siempre me hago esa pregunta, pero pienso que cualquier cosa que me dijera, no le haría caso. No puedes fiscalizar los errores. La gente siempre se va a equivocar. Creo que lo único que diría es: confía, vas a encontrar cómo solucionarlo. Hazlo. Con miedo, con pena, con vergüenza, hazlo”. Ese es un consejo que ella le daría a su yo del pasado, pero que cualquiera podemos aplicar en nuestras propias vidas.

