Qué es el beso de ángel: por qué aparece y qué significa

El beso de ángel es una creencia que surgió gracias a nuestros antepasados.

Qué es el beso del ángel, seguro has escuchado esta pregunta luego de que un bebé haya nacido con una mancha roja en la frente. Al principio puede parecerte algo extraño, sin embargo, es más común de lo que crees y no tiene nada de qué preocuparte, pues desaparecerá pronto de la carita de tu bebé.

Desde miles y miles de años atrás, el nacimiento de los bebés está asociado con sinfín de leyendas, algunas tenebrosas, otras tiernas y muchas llenas de amor. ‘El beso del ángel’ es una de éstas y, la verdad, suele ser muy tierna pues está relacionada con la alegría que puede ocasionar la llagada de un bebé.

Qué es el beso de ángel

El beso de ángel es una creencia que surgió gracias a nuestros antepasados, pues en la antigüedad creían que si un bebé nacía con una mancha en la frente, era porque había sido besado por un ángel antes de llegar al mundo para bendecirlo. Por otro lado, esta mancha también podría aparecer en la zona de la nuca, esto, de acuerdo con la leyenda, porque sin querer la cigüeña habría picoteado al pequeño durante el camino para llegar a sus padres, y lleva el nombre de ‘picadura de cigüeña’.

Qué es el beso de ángel en realidad

La realidad es que esta mancha roja en la frente o en la nunca es un angioma benigno y se manifiesta con una mancha ligeramente elevada. Se trata de una anomalía vascular que puede aparecer en la frente, la nariz, las piernas o cerca de los orificios.

Esta mancha surge por la proliferación de capilares sanguíneos, según el color que se torne, corresponde a un antojo no cumplido de la madre durante la gestación.

Algunos expertos aseguran que aproximadamente el 10 por ciento de los bebés nacen con ‘la picadura de cigüeña’ o con ‘beso ángel’ y la mancha suele aparecer de una a cuatro semanas después del nacimiento, sobre todo en niñas con bajo peso. Asimismo, puede surgir meses posteriores al nacimiento y es hasta el año de vida que empieza a desaparecer. Por lo general, suele ser rojiza o rosada, pero adopta intensidad cuando el bebé está llorando, riendo o acalorado.

Por lo general, estas manchas son benignas y no necesitan tratamiento, poco a poco irán desapareciendo; no te asustes si tarda meses, es normal. Si después de algunos años no ha desaparecido del todo, entonces ahí ya puedes recurrir a un tratamiento dermatológico. No las automediques, eso es lo más importante.

Un bebé que acaba de nacer siempre genera dudas y muchos nervios porque nunca se va el miedo de no ser buen padre o madre. Y es algo agotador. Sin embargo, debes mantener la calma, tienes que saber que lo vas a lograr.

