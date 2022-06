Busca a su novio que no regresó de Reino Unido y descubre que estaba casado y con hijos

Rachel Waters buscó por cielo, mar, tierra y redes sociales a su novio ‘desaparecido’ Paul McGee, quien fue de viaje a Reino Unido, y alguien le reveló el secreto que escondía.

El desenlace de esta historia viral hará que la próxima vez que conozcas a alguien que te interese le preguntes no sólo qué tipo de música o comida le gusta, sino también si (de pura casualidad) no está casado y con hijos.

Tal vez sonará algo muy extremo, pero es lo que le pasó a Rachel Waters, una mujer estadounidense de 26 años que vive en Shenzhen, China, que se enamoró de un hombre británico llamado Paul McGee, quien nunca le mencionó el “pequeño detalle” y además le aplicó un ghosting bastante feo.

De acuerdo con The New Zealand Herald, McGee le dijo a Waters que viajaría a su pueblo natal en Reino Unido para visitar a su familia, pero nunca regresó. Fue entonces que el miedo inundó a la joven, pues pensó que su novio estaba desaparecido o le había pasado algo malo.

Después de no recibir señales de humo de su pareja, Rachel Waters hizo una intensa búsqueda internacional por redes sociales. Escribió en un grupo de Facebook de la ciudad de Norwich sobre su situación y pidió ayuda para dar con el paradero de McGee.

De acuerdo con el diario británico The Sun, la joven publicó una fotografía de ambos y escribió:

“Tengo una pregunta inusual. Mi novio, Paul McGee, y yo vivimos en Shenzhen, China. Se fue a casa (Norwich) a principios de abril de visita y se suponía que ya estaría de regreso en China. Sin embargo, no he tenido noticias suyas recientemente y me preocupa que algo haya pasado. Si alguien sabe de algo, por favor comuníquese conmigo”.

Para sorpresa de Rachel, un amigo de la esposa de McGee vio la publicación y reveló que él estaba casado y con hijos.

Después de que la verdad saliera a la luz, la joven descubrió que su novio se quedó atrapado en China cuando inició la pandemia y no regresó a su país junto a su esposa e hijos. Por eso se le hizo fácil engañar a Rachel e iniciar una relación con ella.

“Paul y su pareja no se vieron durante dos años. Recientemente regresó, y volvieron a estar juntos. Se han separado y tienen hijos. Han pensado, ‘vamos a darnos otra oportunidad’”, dijo un amigo de Paul a The Sun.

A la joven no le quedó de otra que continuar con su vida pese a la cruel decepción amorosa que vivió.

