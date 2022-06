Camille Vasquez posa para importante portada de revista y habla de sus raíces latinas

La abogada de Johnny Depp fue la protagonista de una famosa revista en la que envió un mensaje de empoderamiento femenino.

Camille Vasquez, la exitosa abogada que defendió a Johnny Depp junto a su compañero Benjamin Chew en el juicio por difamación contra Amber Heard y quien tras ganar se convirtió en socia del despacho de abogados que representó al actor, no sólo se ganó el cariño del público por su determinación ante el caso o su carisma, si no también por ser una inspiración para las mujeres latinas viviendo en Estados Unidos que están estudiando leyes como ella.

Tras ganar renombre mundial, Vasquez, quien tiene raíces latinas por ser hija de padres inmigrantes de Cuba y Colombia, fue la invitada especial de la revista HOLA! USA para posar de manera exclusiva en su portada y para hablar sobre cómo fue su experiencia trabajando para Depp, su carrera profesional y su vida familiar.

“Ella estaba en el centro de una de las mayores historias de entretenimiento del año. Apodada la “reina del contrainterrogatorio”, la abogada hispana se convirtió en un miembro vital del equipo de litigios que terminó el juicio con un fallo del jurado a favor de Depp”, escribió la revista.

Cuando le preguntaron sobre cómo fue que llegó a representar a Depp, la abogada dijo que desde hace cuatro años y medio trabaja en los casos del actor, por lo que fue muy sencillo y natural para ella defenderlo en el polémico juicio contra Amber Heard por conocer sus antecedentes. También habló sobre cómo dieron la buena noticia a Depp, ya que él no se presentó al veredicto final porque estaba de viaje en Reino Unido.

“La corte fue muy generosa al brindarnos una sala de descanso que usamos para el almuerzo y las reuniones. Le hicimos FaceTime [a Johnny]; estaba tan aliviado, tan feliz y agradecido. Fue agradable verlo sonreír. Un amigo nuestro y yo estábamos hablando, y dijo: ‘No he visto a Johnny sonreír así en seis años’, y es verdad”, dijo.

El orgullo latino de Camille Vasquez

Camille Vasquez contó que su madre es cubana y su padre colombiano y ambos dejaron sus países para dar a ella y su hermana una mejor vida y educación. Cuando le preguntaron sobre qué enseñanzas le dejaron sus padres, contestó:

“Mantenerse humilde y estar agradecido por todos los sacrificios que han hecho. Creo que trabajar duro es algo que nos inculcaron a las dos. Siempre habrá personas y fuerzas que se pongan en tu contra por tu apellido o por tu apariencia, etc. Para ellos, era fundamental que aprendiésemos el idioma. Estamos orgullosos del lugar de donde vinieron nuestros padres, pero también es un testimonio el hecho de que somos estadounidenses. Nacimos en California, las dos. Nací en el norte de California y mi hermana en Los Ángeles. Somos estadounidenses de primera generación”, dijo.

La abogada reveló que habla español a la perfección, ya que es su primera lengua y ama cocinar platillos cubanos o colombianos y cantar.

Inspiración femenina

La abogada de Johhny Depp dijo sentirse contenta de poder ser una inspiración para otras mujeres hispanas y les envió un poderoso mensaje:

“Que sigan sus sueños y comprometerse con ellos. Mi objetivo siempre fue ser una defensora; creo que nací para ser un defensora. Me han dicho que hablo mucho desde que era una niña. Cuando me apasiona algo, lo tomo muy en serio y creo que se trata de seguir tus sueños, apegarte a tus instintos y no tener miedo de tener confianza y hacer lo correcto.

Si pudiera servir de inspiración para otras mujeres jóvenes, especialmente hispanas y latinas, entonces todo ha valido la pena. Al final del día, eso es lo importante”, dijo.









