Me enamoré de quien parecía ‘bad boy’ y terminó amándome más que cualquiera de mis ex

Las apariencias pueden engañar, debajo de tu ropa negra y tatuajes encontré un gran corazón.

Todo mundo solía juzgarte y advertirme que ibas a terminar rompiéndome el corazón, con miedo y después de mil advertencias, decidí arriesgarme por ti y la vida se tornó de colores hermosos, después de días en blanco y negro.

Siempre estuve con chicos que aparentaban ser "buenos" con sonrisas ante la gente pero con un tóxico amor cuando cerrábamos las puertas, aquellos que quedaban bien con los demás pero me hacían llorar cuando estábamos a solas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tú eres diferente, no temes a expresarme tu amor frente a los demás, eres igual cuando hay luz y también cuando hay oscuridad, y es que tu amor es más grande que tus tatuajes y más potente que toda tu ropa negra.

Llegaste cuando menos lo esperaba pero más lo necesitaba, es irónico que a pesar de que tu imagen aparenta ser "ruda", eres un ser hermoso con mucho amor para dar, con un corazón precioso y eres de lo más cursi.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Eso fue lo que me gustó de ti, no te importa lo que la gente piense, me has hecho sentir que eres capaz de subirte a un carrusel de unicornios con tal de verme sonreír.

Me enamoré de un chico que parecía ser malo

Has sanado cada una de mis heridas con tu amor, con tu ternura, con tu comprensión, y aunque como en todas las parejas también hemos tenido peleas, me sorprende lo sentimental que puedes ser cuando todo parece salirse de nuestras manos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Las apariencias pueden engañar, y contigo lo sé porque debajo de esa ropa negra, estampados de bandas de metal y tatuajes, veo a un gran hombre que hace todo por hacerme reír y jamás me ha dejado a las 2 a.m. preguntándome qué está mal conmigo.

Sujetas mi mano fuerte y me presumes frente a los demás, te encanta hacer "cursilerías" y "ridiculeces" porque las haces conmigo, escuchamos música pop y chick flicks porque tú jamás has juzgado mis gustos ni has intentado cambiarme. No puedo pedir un mejor amor, tan real, tan puro, tan nuestro.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Te ganaste a mis papás, a pesar de que por un momento temieran que fueras a ser "malo" conmigo y criticaran tus tatuajes, de todas las parejas que he tenido, te convertiste en el favorito de mis amigos, y a mi perro le encanta jugar contigo.

Jamás imagine que aquel chico al que temía todo mundo, pudiera ser mi más bonita coincidencia y me amara más que cualquier otro que estuviera en mi vida, y ya no puedo ni quiero imaginarme con alguien más. Ahora sé que la gente lanza piedras a todo lo que brilla y el amor hace que la vida se vea difícil pero contigo no es complejo, es fácil y no duele, me sanó y me hizo sentir el verdadero amor.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte