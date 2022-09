Si no quisiste cuando pudiste, no podrás cuando quieras... estar conmigo

Bien dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y es tan cierto.

Fue mucho tiempo sin que te dieras cuenta que yo estaba ahí para ti siempre, aguantando tu mal humor, tus tristezas, tus derrotas pero también tus alegrías. Estaba ahí fiel, cautelosa y siempre esperanzada de un “nosotros”.

¿De qué sirvió entregar tanto si al final nunca lo valoraste, si nunca te diste cuenta? Fueron noches largas y días de contar tus pasos para que el cielo no se fuera a derrumbar, dije muchas veces “sí” cuando en realidad quería decir “no” porque en verdad quería estar contigo y demostrarte lo mucho que te quería.

Pero bien dicen que nunca está bien dar “todo” y entregarse por completo y contigo me di cuenta de eso porque “me tomaste la medida”, porque comenzó el chantaje y tus malos tratos que tardé en entender. Me estabas alejando de alguna manera y era momento de irme sin mirar atrás.

Era tiempo de liberarme y eso implicaba dejarte ir... yo solo intenté cuidarte y alejarte de todos los traumas que te agobiaban, los cuales de cierta manera también me ahogaron a mí.

Ahora que no estoy, quieres estar conmigo

Tuvimos tantas oportunidades para estar juntos pero eso no te importó, me tenías pero me dejaste ir... y aunque ahora no lo valores (y aunque no guarde rencor de todo lo malo que me hiciste) yo espero que no te des cuenta demasiado tarde.

Porque dentro de poco tiempo va a ser demasiado tarde, espero que tus paredes no se derrumben cuando escuches que estoy bien, cuando esté feliz disfrutando sola o con alguien más porque entonces yo seré la que te diga que “no”, esta vez “no”.

No me quisiste cuando pudiste (y eso fue durante mucho tiempo), ¿por qué me querrías ahora que no puedes tenerme? Suena absurdo pero de todo corazón no me busques, no llames, no vengas con un arrepentimiento o un “ahora sí va a ser diferente”, llegué a mi limite y es momento de decir adiós.

Es mejor terminar ahora con lo que sea que tuvimos, y terminarlo bien... prometo no juzgarte cuando estés con alguien más mientras tu prometas que no te enojarás cuando yo haga lo mismo. No quiero un final de película y que te des cuenta de todo lo que dejaste ir cuando no eras consiente, cuando estabas ciego, porque esta vez la decisión está tomada. Esto es un adiós.

