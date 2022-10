¿Qué tienen en la cabeza? Castigan niños en guardería asustándolos

Las trabajadoras de la guardería enfrentan varios cargos y podrían ir a la cárcel por asustar a los niños con máscaras de Scream.

En pleno 2022, cuando nunca antes se había hablado tanto de la crianza respetuosa y de la importancia de la salud mental en niñas y niños, a los trabajadores de una guardería les pareció buena idea asustar a los preescolares con aterradoras máscaras de Halloween. Si a nosotros como adultos nos daría muchísimo miedo, no podemos imaginar el trauma que provocó en los niños de ese kínder.

Fue en Hamilton, Mississippi, en Estados Unidos, donde cinco personas son acusadas y podrían ir a la cárcel por el daño emocional que infligieron en los pequeños de entre tres y cuatro años de edad. Las cinco enfrentan cargos de abuso infantil por los hechos que se aprecian en un video: se acercan a los niños con horribles máscaras similares a las de ‘Scream’, les gritan y los intimidan. Y ellos, claro, gritan, lloran angustiados e intentan esconderse (te advertimos que las imágenes son indignantes y quizá prefieras no ver el video por tu propia salud mental).

Las trabajadoras de la guardería involucradas, todas en sus veintes, ya fueron despedidas del Lil’ Blessings Childcare and Learning Center. Sierra McCandless, Oci-Anna Kilburn, Jennifer Newman y Shyenne Mills fueron acusadas con tres cargos de abuso infantil, mientras que Traci Hudson fue acusada por no reportar el abuso. Las cinco fueron arrestadas y llevadas a la cárcel de Monroe County, con fianzas de entre 15 mil y 20 mil dólares. Las autoridades de Hamilton continúan con la investigación.

“Como padre y como alguien que tiene mucha compasión por aquellos que no pueden defenderse, admito que fue muy difícil ver estos videos”, dijo el sheriff Kevin Crook, quien trabaja en el caso. “Mi reacción inicial fue casi la misma que la de todos los demás: ‘Merecen ser procesadas’”. Sin embargo, explica, no pueden encarcelarlas solamente por lo que se observa en el video: “Nuestros investigadores no presentan cargos solamente basados en un video, y no recomendamos a otros que corran a la corte y comiencen a demandar. Necesitamos tiempo para ahondar en la situación y saber cuáles son los verdaderos elementos del caso, todos ellos”.

En Estados Unidos hay una especie de “tradición” que casi siempre ocurre en las fechas cercanas al Halloween. En 2016, por ejemplo, un montón de “payasos asesinos” aterrorizó distintas ciudades de ese país, donde se reportó que había personas disfrazadas asustando a niñas y niños en los alrededores de las escuelas. Al final, afortunadamente, resultó ser un engaño. Pero el trauma, probablemente, perdurará por siempre.

