6 señales de que te estás enamorando de un chantajista emocional

Un chantajista emocional siempre te hará creer que tú tienes la culpa de todo lo que sucede pero de una manera disfrazada.

Cuando iniciamos una relación, nunca esperamos que la persona a quien elegimos pueda dañarnos en algún momento, incluso en ocasiones no logramos percatarnos de que algo dentro de nuestra relación no está bien.

Muchas veces, tenemos la idea de que está marchando bien y que realmente nuestra pareja está procurando nuestro bien, así como lo hacemos nosotros. Lamentablemente, por diversos factores, nuestras parejas (o nosotros mismos), caemos en el error de ser unos chantajistas emocionales o ser manipulados emocionalmente, independientemente de la orientación de quienes forman la relación sentimental, e incluso, esto se puede dar en relaciones de amistad.

Un chantajista emocional, lo que busca principalmente es que dentro de la relación se cumplan sus expectativas de lo que debe suceder dentro de la misma, haciendo caso omiso a los deseos de la otra persona; haciendo que la otra persona se convierta en la versión idealizada que tiene el manipulador emocional de esa persona.

Las principales acciones de un chantajista emocional

Trata de culparte

No es precisamente que el chantajista sienta culpa por algo, sino que al no estar de acuerdo en realizar las mismas actividades o designar el tiempo en las mismas tareas, el manipulador o chantajista emocional busca hacer que la otra persona haga lo que él desea, pero no hablando directamente de sus necesidades, sino con comentarios que hagan creer a la otra persona que está siendo egoísta.

Un ejemplo de estos comentarios, podrían ser “Sí me siento mal, pero tú ve, ya habías quedado con tus amigos en salir; si me siento mal voy solo a urgencias” o “Ya sé que hace mucho no sales con tus amigas, pero yo tenía planeado salir contigo, incluso hice mis planes a un lado”.

Busca aislarte de tu familia y amigos

El chantajista emocional, tiende a hacer comentarios pasivo-agresivos de las personas que están directamente vinculadas a su pareja de manera sentimental o afectiva, siento el caso de amistades y familia por igual.

Haciendo ver a la otra persona que las acciones de sus allegados, en realidad pueden tener un sentido más allá del que dejan ver, que son groseros o señalando sus acciones como errores; de esta manera, la persona que es manipulada/chantajeada comienza a cambiar la perspectiva que tiene de sus personas más cercanas, a la que le ofrece su pareja, por el hecho de venir de la persona que más les quiere.

Se victimiza

Aquí la persona que ejerce el chantaje busca señalar las acciones de su pareja como daño directo hacia ellos, las acciones que comete la otra persona están mal o todo lo que sucede alrededor de la relación son su culpa. Hacen sentir al otro que no los entiende, que cada acción que cometan es un total desacierto, y que no son dignos del amor tan incondicional que están recibiendo.

Pone resistencia pasiva

Esto se da cuando hacen planes juntos e incluso la persona chantajista, se muestra emocionada e involucrada dentro de los preparativos para la ocasión, sin embargo, cuando se presenta el día de llevar a acabo esos planes, algo surge, ya sea un disgusto o una pelea que a los ojos de la persona manipulada es espontánea o surgió de la nada, sin embargo, el chantajista, ya tenía preconcebido el motivo del disgusto o incluso orillan al manipulado a cometer una acción que puedan justificar como detonante del percance que los lleve a discutir.

Amenazas y reclamos

Esta es la muestra más evidente de quién está manipulando dentro de la relación, ya que la persona chantajista, amenaza directamente con hacerse algún tipo de daño si la otra persona los deja, si las cosas no se hacen de la forma en que quiere; aún cuando la persona chantajista comete su manipulación de manera más directa que en las opciones anteriores, no deja de hacerlo desde una postura en la que se hace ver como la total víctima de la situación, generando un sentido de culpa aún más grande hacia el otro, pero siempre atentando contra sí mismo.

Castiga con silencio

Una manera de chantaje que se ha vuelto aún más común por causa de las redes sociales, es en la que el manipulador no le dirige la palabra a su pareja porque ésta debe saber cuál es su molestia, el porqué y qué es lo que tiene que hacer para que la situación se resuelva, sin que el manipulador de un indicio de su molestia, porque al ser su pareja “si de verdad me ama, debe saber por qué me molesté”; esta forma de manipulación se ha extendido a redes sociales, ya que muchas de las relaciones se llevan de manera digital, haciendo que el silencio se convierta en no contestar a mensajes y llamadas durante horas o días, según sea el caso.

El chantajista emocional siempre buscará hacer comentarios hirientes disfrazados, también hará que la otra persona se sienta insignificante de manera personal y profesional, de tal manera que se haga cada vez más insegura de sí y sea aún menos probable que les deje, puesto que no se creen suficiente para nadie, solo para la persona que está con ellos porque a pesar de sus “errores”, están con ellos y los aman de manera incondicional.

Por eso es importante conocer a las personas con quien te relacionas, conocer su entorno, conocer también nuestras capacidades y así no dudar de nosotros; saber que por encima de cualquier persona, nuestra salud en todos los sentidos debe ser nuestra prioridad.

