Cómo actúa una mujer madura e inteligente ante una infidelidad

Si te enteraste de que tu pareja te fue infiel, lo mejor es enfrentar la situación con ‘guante blanco’, madurez e inteligencia.

Las infidelidades son una de las cosas más dolorosas que puede enfrentar un ser humano, sobretodo si el acuerdo entre la pareja estaba marcado por una supuesta línea de respeto, comunicación, fidelidad y exclusividad.

También, al no existir un manual o no tener ‘la preparación’ para un episodio tan triste como este, muchas veces las personas se quedan frías sin saber qué hacer o cómo reaccionar ante una infidelidad y simplemente se dejan llevar por sus emociones que terminan desgastando tanto física como mentalmente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Un estudio realizado en diciembre de 2020 por DIVE Marketing para Gleeden, el cual fue llamado “Infidelidad en México 2020″, arrojó que casi el 80% de las personas tuvieron la intención de ser infieles durante el confinamiento por Covid-19.

En cuando a género, se mencionó que los hombres son más infieles que las mujeres en una relación estable. El 44% contestó que las razones principales por las que pensaron cometer una infidelidad o incluso lo hicieron son: El deseo sexual, en segundo lugar la curiosidad, en tercer lugar por problemas con la pareja, en cuarto lugar por aburrimiento o monotonía y en quinto lugar por dificultades sexuales.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Si en tu caso atraviesas por esta situación, te recordamos que no estás sola y lo primero que debes saber es que NO fue tu culpa, así que si quieres darle vuelta a la página y afrontar todo con ‘guante blanco’, madurez e inteligencia por salud mental y estabilidad emocional, sigue los siguientes consejos. Eso sí, debes saber que cada persona es distinta y vive diferentes contextos, por lo que te recomendamos buscar ayuda profesional en caso de ser necesario.

Qué hacer ante una infidelidad

1. Mantén la calma y afronta la situación sin evadirla

Si descubriste que te fueron infiel, primero debes tranquilizarte antes de reaccionar de manera emocional. Sí, posiblemente la furia reinará tu ser, sin embargo, medita si realmente vale la pena poner toda tu energía en algo que no fue tu culpa o estaba en tus manos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Después, confronta a tu pareja y habla de manera pacífica sobre lo que piensas, sientes y qué quieres hacer de ahora en adelante. Debes ser muy clara y objetiva, pero sobretodo mostrarte segura y centrada en tus ideales y valores.

2. No inviertas tu tiempo tratando de buscar “más evidencia”

Ok, ya te enteraste de la noticia y, ¿ahora qué? No será fácil vivir el duelo y el proceso de separación en caso de existir, pero debes saber que tienes el poder de reaccionar de la forma más madura posible y eso implica no seguir “rascando” por donde sea con la finalidad de encontrar más pistas que te vuelvan a recordar la infidelidad. Si ya lo sabes, ya no hay vuelta atrás, así que a ponerle punto final.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

3. Retoma tu vida y actividades

Enfócate en ti, consiéntete y date tiempo contigo misma. De ser posible inicia una nueva actividad divertida que siempre quisiste hacer como esa clase de yoga, el gym, un curso de idiomas, etc., algo que nutra tu mente de manera positiva.

4. Sal con tus amigas

Uno de los puntos clave ante una situación como esta es la de rodearse de las personas que más te quieren como tus amigas o tu familia. Ellos entenderán la situación, así que no quieres hablar mucho del tema y simplemente quieres una salidita al cine para tener compañía, ¡hazlo!

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Si en caso contrario quieres desahogarte lo más posible, llama a las personas en las que más confías, pero toma en cuenta que ellos no resolverán tus problemas y simplemente te escucharán con amor y atención, así que trata de no llenarlos de esa energía todo el tiempo o todos los días.

6. No confrontes al o la amante

Ojo, es muy probable que estés muy enojada porque tu pareja te fue infiel con otra persona, sin embargo, no es nada sano enfrentar a la amante ni para “marcar tu territorio” ni para ofenderla, ya que recuerda que el desgasto emocional va hacia ti y esa persona no tiene la culpa de lo sucedido si no tu propia pareja, que fue quien te engaño, así que evita buscarla por cielo, mar y tierra y todas las redes sociales y mejor enfócate en tu bienestar emocional.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

7. Busca apoyo para superarlo

Tus amigos o tu familia no son las personas adecuadas para “resolver” tu vida en un momento como este. Sí te van a hacer compañía y estarán a tu lado de manera incondicional, pero lo mejor es que busques apoyo de un profesional en caso de que lo desees.

Y finalmente, déjale muy claro a tu pareja que aunque te duele mucho lo que te hizo, sí rompió con la confianza que le tenías, así que como tu acto más grande amor y de amor propio, te alejarás y continuarás con tu vida, ya que posiblemente te esté esperando una persona que realmente sepa valorarte como no lo hizo él.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte