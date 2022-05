Si no te gusta tu nombre, así puedes cambiarlo de forma legal en México

Si no te gusta tu nombre, preferirías llamarte de otra manera o te registraron con un error ortográfico, no tienes que resignarte a vivir así el resto de tus días: así puedes cambiarlo de forma legal en México.

El nombre que llevamos es algo que, en la mayoría de los casos, no elegimos: nos lo ponen cuando somos recién nacidos, bajo el criterio de padres, madres o jueces del Registro Civil. Muchas veces, ese criterio no coincide con lo que las personas nombradas desean: el nombre que les pusieron no las representa, tiene connotaciones que podrían considerarse ofensivas en ciertas culturas o tiene errores ortográficos imposibles de ignorar.

Si no estás conforme con la forma en que te llamaron, es ahí cuando entra la posibilidad de cambiar de nombre. Pero, ¿es complicado? ¿Es verdad que es un trámite engorroso e interminable? Todo depende de las razones y el lugar donde lo hagas.

En primer lugar, si quieres cambiar tu nombre, debes estar en una de estas situaciones:

Si hubo un registro apócrifo que nunca ocurrió. O sea que realmente nunca te registraron.

Si cambias de estado civil, filiación, nacionalidad o género.

Si el personal del registro civil se equivocó a la hora de escribir tu nombre.

Si el nombre que te pusieron te expone a burlas, bullying o actitudes discriminatorias.

¿Cómo cambiarse el nombre?

Si haces el trámite en la Ciudad de México, este se llama “aclaración de acta por enmienda”. Los primeros requisitos para iniciar el trámite son:

Una solicitud por escrito en la que expreses las razones por las que buscas cambiar tu nombre.

Copia del acta del libro en el que te registraron.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

Recibo de pago del trámite (en el Estado de México el trámite es gratuito).

La buena noticia es que, una vez que presentes los documentos, solo queda esperar. La mala es que el trámite puede tomar de tres meses a tres años. Una vez que consigas el cambio de nombre en el Registro Civil, debes ir a todas las oficinas gubernamentales en las que esté registrado tu antiguo nombre y llevar la constancia para que lo actualicen.

Cambio de nombre por cambio de género

Si eres una persona trans y necesitas hacer el cambio de tu nombre por cambio de género en tus documentos oficiales, el trámite se llama “solicitud de cambio de nombre por cambio de género”. Estos son los pasos que debes seguir:

Solicita tu cita en el Registro Civil.

Acude el día de la cita y llena tu formulario de solicitud, en el que deberás señalar tu nuevo nombre.

En la Ciudad de México, te darán una nueva acta de nacimiento con tu nuevo nombre.

Si naciste en otros estados de México, te darán una pre-acta para que la lleves al Registro Civil donde te registraron, para que le coloquen un sello y quede asentado el cambio.

Recuerda que los trámites que debes realizar varían según el estado de la República en el que hagas el cambio. En algunos casos, el proceso es más engorroso: deberás entablar un juicio y presentar testimonios de personas conocidas.

















