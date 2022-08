¿Cómo diferenciar si estás en una relación sana o en una tóxica?

La responsabilidad afectiva es importante en una relación, por eso distinguir las señales de posibles conductas destructivas te puede salvar de caer en círculos viciosos.

La manera de relacionarse sexoafectivamente en los últimos años se ha modificado y lejos de las ideas de amor romántico que nos han vendido por siglos, los millennials o las personas que pertenecen a la generación Z, han empezado a construir una manera distinta de generar vínculos.

Cuando empezamos un noviazgo, una relación abierta o llegamos a casarnos, al principio todo parece que marcha bien y que encontramos a esa persona con la que quizá al fin podremos estar tranquilos sin experimentar esos tormentos de los primeros amores, pero a veces conforme pasa el tiempo van saliendo los defectos de nuestro compañero, que en algunas veces pueden estar dentro de lo normal, y en otras, esos “desperfectos”, no son más que actitudes tóxicas que pueden ir camino al chantaje o la violencia emocional.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Por esta razón es importante identificar en qué tipo de relación te encuentras, para así no dejar pasar más tiempo y salir de ahí si es necesario.

¿Cómo diferenciar una relación tóxica de una sana?

Los especialistas coinciden en que una relación debería existir el respeto mutuo, el trato igualitario, la corresponsabilidad y la cooperación, pero a veces es difícil poder identificar estos puntos dentro de nuestro noviazgo, matrimonio o unión.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Por otra parte, recomiendan no poner la etiqueta de “tóxico” a cualquier actitud que no nos agrade o no vaya con nuestros ideales, ya que hay un límite entre los desacuerdos que podemos tener con nuestra pareja, a las actitudes del amor romántico que pueden derivar en violencia física o emocional.

Relaciones sanas

De acuerdo con Fernando Gálligo, autor del libro Trátame bien, las relaciones saludables tienen ciertos pilares como:

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Falta de dependencia emocional

El autor explica que para que las personas se relacionen de una manera más adecuada, deben concebirse como seres independientes que están compartiendo su tiempo y espacio con la otra persona, en lugar de depender de ésta. Ya que uno de los mitos románticos es el de “no soy nada sin ti”.

Aceptarse individualmente

Un autoestima alto, generará un ambiente más saludable en la pareja, ya que en algunas ocasiones, las inseguridades personales, provocan que los proyectemos en el otro y terminemos afectándolo de una manera destructiva.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Por otra parte, los expertos también tienen algunos tips:

No veas a tu pareja como una meta

Aunque tengan proyectos en común, lo ideal es disfrutar de la relación, cuidarla y esforzarse, pero tener claro que el amor no es lo único que importa en la vida, y que si por alguna razón la cosas no funcionan, esto no significa un fracaso, ya que conociste a alguien especial con quien compartiste tiempo.

Cuando vemos el amor como el único destino o propósito de nuestra vida, esto hace que nos quedemos en las relaciones aunque ya no funcionen, para no sentir que fracasamos o porque creemos que estar solos es malo.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Comunicación

Las parejas deben aprender a comunicar sus sentimientos con el otro, para así evitar malentendidos. Es importante reconocer nuestras necesidades y tratar de atenderlas todas, pero también debemos escuchar al otro y ver de qué manera lograr un equilibrio que deje satisfecho a ambos.

Adiós celos

La inseguridad es una de las principales causas en los problemas de pareja, ya que deriva en celos y control, actitudes que no son sanas. Hay que entender que la otra persona es un individuo, que no somos uno solo, además de que cada uno tiene una vida (profesional y social) fuera de la relación, la cual debe respetarse.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Red flags de una relación

Por otra parte, existen relaciones que terminan afectando la vida diaria de las personas, en las que puede llegar a presentarse violencia psicológica o física.

De acuerdo con la gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, debes estar alerta ante estas situaciones:

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

-Chantajes emocionales

-Celos ante cualquier actitud de individualidad o de interactuar con otras personas, aunque no se esté faltando al respeto a la pareja.

-”Bromas hirientes” que se enfoquen en tu físico, situación económica o psicológica.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

-Control en las actividades que tienes fuera de la relación, de las personas con las que interactúas, así de el tiempo que pasas con tu familia.





























Podría interesarte