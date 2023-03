Cuando alguien dijo que no era la indicada para él, yo decidí ser la indicada para mí

Me amé tanto hasta dejar de amarlo, me abracé tanto que ya no necesité abrazarlo y me agarré tanto para soltarlo.

Perdí la cuenta de las veces que me han dicho que no soy la indicada para alguien, que no soy la correcta, que no es el momento, el “no eres tú, soy yo” o que simplemente no soy yo ahora. Lo he escuchado más de lo que mi corazón resistiría, más de lo que quisiera y más de lo que el amor permitiría.

No sólo desgarra el alma, también te baja de las nubes en las que vuelas cuando tú sí crees que es el indicado, te rompe y te abre la puerta a la entrada más larga de las inseguridades… hasta que aprendes a salir, hasta que aprendes a que si alguien te dice que no eres la indicada para él, es porque él no es el indicado para ti.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuando alguien decidió que no soy la indicada para él, aprendí a no cuestionarme a mí misma, no reprocharme ni castigarme. Al principio lo hice, era imposible no sentirme tan pequeñita, tan defectuosa, tan insignificante; hasta que entendí que si deciden que no eres la adecuada, es eso, para ellos, no para el resto del mundo. El mundo puede verme tal cual soy.

Ya no profundicé en cada palabra y tampoco busqué razones para pensar que era una mentira. Sólo lo acepté, acepté no ser elegida otra vez. Volver a fallar en el amor, y quizá no sería la última. Di la vuelta y respeté su decisión. Fui cortés y no miré atrás, aunque fue inevitable no hacerlo de reojo, quizá para tomarle una última fotografía con mis ojos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuando alguien decidió que no soy la indicada para él entendí que se basó en su propia perspectiva, no en mi reflejo, no en mi alma, no en mi corazón, no en mí o lo que puedo significar. No tuvo nada que ver conmigo, o sí, pero es algo que no encaja con él y quizá con alguien más sí.

Cuando alguien decidió que no soy la indicada para él recordé que en mis manos está el poder, pensé en mi vida antes, en mi compañía, mi amor propio y en que siempre he sido la indicada y suficiente para mí.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuando alguien decidió que no soy la indicada para él, me amé tanto hasta dejar de amarlo, me abracé tanto que ya no necesité abrazarlo y me agarré tanto para soltarlo. Dejé de elegirlo a él y empecé a elegirme a mí.

Me permití llorar hasta el cansancio, vivir el dolor hasta las entrañas y volver a llorar; los golpes del amor jamás dejan de doler, pero sí aprendes a defenderte mejor de ellos. Me escuché y me salvé, antes de caer –otras vez– a ese pozo de dolor e inseguridades. De llanto, de vacío, de esperanza, de amores fugaces… de no volver a ser la indicada para alguien.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuando alguien decidió que no soy la indicada para él, pensé en que, si no soy la indicada, es porque él tampoco es el indicado para mí. No fue hecho a mi medida, no me complementa, no es la última pieza que le falta a mi rompecabezas y no es con quien he soñado toda la vida.

Cuando alguien decidió que no soy la indicada para él me di tiempo para encontrarme a mí misma, empezar de cero, soltar, dejar ir e ir pegando uno a uno los pedazos de mi corazón, hasta darme cuenta de que, una vez más, soy más fuerte de lo pensaba.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuando alguien decidió que no soy la indicada para él, yo decidí ser la indicada para mí.

Podría interesarte