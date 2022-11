Cómo masturbarte si tienes pene

La masturbación también es un acto de autoconocimiento y autocuidado. Tómate tu tiempo, encuentra tu propio ritmo y descubre otros puntos de placer que van más allá del pene.

Hay dos ideas respecto a la masturbación que nos han hecho mucho daño como sociedad. La primera es que se trata de un acto “sucio” o “impuro”, cuando en realidad no tiene nada de vergonzoso: es natural y parte de la vida. La segunda es que, si tienes pene, masturbarse es como un acto mecánico y simple que no requiere de ninguna ciencia; pero en realidad es un arte. El arte de conocer tu propio cuerpo y tu propio placer.

Hazlo en un lugar tranquilo

No lo pienses como un lugar para “esconderte”, sino para concentrarte sin miedo a que alguien abra repentinamente la puerta o algo así. Si tienes tu propio espacio y dispones de tu propio tiempo, qué mejor. Si no, hazlo en un lugar de tu casa a una hora en la que sea muy poco probable que alguien o algo te distraiga. Necesitas concentrarte en ti y en lo que sientes, así que será más fácil si no tienes esa preocupación constante.

Lava tus manos, siempre

Lávate muy bien las manos antes de cualquier contacto sexual (solo contigo o con alguien más) y evita llevarte suciedad y/o bacterias al pene.

Encuentra tu ritmo

Cuando el pene está suficientemente erecto, es ahí cuando puedes comenzar. Usa tu mano dominante y sujétalo firmemente. Comienza a crear la fricción de arriba hacia abajo y poco a poco tú irás descubriendo la velocidad y la intensidad que quieres en ese momento.

Si son tus primeras veces, quizá quieras ir lento y pausado. Con calma. Poco a poco puedes ir aumentando la velocidad y la fricción, hasta descubrir qué te gusta en cada momento específico. Obviamente eso tomará su tiempo. No vas a descubrir el hilo negro de tu propio placer la primera vez que te masturbes, pero es parte del encanto.

Métele variedad

Dicho lo anterior, no tienes que hacer nada extravagante (a menos que quieras, claro). Pero intenta cambiar de mano, usar ambas al mismo tiempo o incluso puedes probar con juguetes (nos han hecho creer que los juguetes sexuales son solo para el autoplacer de las personas con vagina, pero no es así, Nemo).

Lo mejor es que cambies de vez en cuando las formas en que llegas al orgasmo. Así no solo vas a conocer otras maneras de llegar, sino que tu cuerpo también estará listo para lo que venga con potenciales parejas sexuales.

Usa lubricante

No es obligatorio, pero sí te va a ayudar a elevar la experiencia. La fricción se siente bien, hasta que llega a a ser dolorosa cuando llevas mucho tiempo manipulando tu pene de la misma manera. Es aquí donde entra el lubricante, que es tu mejor amigo en estos casos. Sí, muchas personas con pene usan crema (porque es conveniente y la encuentras en casi cualquier casa), pero no es lo mejor. Opta por un lubricante a base de agua para evitar irritaciones.

No te concentres solamente en el pene

Los testículos están llenos de terminaciones nerviosas que puedes explotar para tu propio placer. Mientras te masturbas, puedes frotarlos suavemente y averiguar qué tanto te gusta. También está otra zona frecuentemente olvidada: la próstata. Esta glándula se encuentra dentro del ano y, con un poco de lubricante, puedes alcanzarla introduciendo (suavemente) los dedos o un juguete. Ojo: nunca introduzcas nada que no tenga una base más gruesa, de manera que puedas introducirlo y sacarlo fácilmente. Si son tus primeras veces, quizá quieras dejar la estimulación de la próstata para cuando te sientas con más experiencia. Una vez más: es cosa de encontrar tu propio ritmo.













