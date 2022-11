Como ‘Mi pobre angelito’: Quería viajar a Chiapas y la llevan a Estados Unidos

La joven narró en TikTok la ‘aventura’ que vivió al tomar el vuelo equivocado gracias a un error de la aerolínea en la que viajaba.

No sabemos si alegrarnos o no por la ‘aventura’ que vivió una joven mexicana que compró un vuelo para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero terminó llegando a Seattle en Estados Unidos, ¡sin documentos!

A través de su cuenta de TikTok, Mari Jose contó en un storie time que por un error la aerolínea en la que había comprado su boleto nacional la mandó al extranjero sin visa ni pasaporte. Quizá pueda sonar a todo un sueño como el que vivió el protagonista de ‘Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York’, sin embargo, la historia de la joven no fue así y al contrario, se preocupó bastante por lo que estaba pasando, ya que además de no hablar inglés, básicamente estaba entrado ilegalmente al país.

De Guadalajara a Chiap... ¿Seattle?

En el video viral, la chica relató que compró un vuelo redondo Guadalajara-Tuxtla Gutiérrez. Todo iba normal, pero cuando iba a subir al avión los agentes de la aerolínea revisaron su pase de abordar y la mandaron a otra fila. Contó que cuando entró al avión su asiento estaba ocupado (primera señal), pero la asistente de vuelo, quien checó otra vez su pase de abordar, le asignó otro asiento.

La joven explicó que cuando se dio cuenta que algo estaba mal fue cuando le dieron la hoja de declaración de aduana que normalmente se tiene que llenar y firmar antes de aterrizar en territorio estadounidense. Cuando ella le dijo a la azafata que había un error, en ese momento se dio cuenta que su vuelo iba para Seattle en Washington.

“Yo no tengo pasaporte, entonces le dije a la azafata que me ayude a llenarlo y me dice: ‘¿Entonces cómo estás viajando si no tienes pasaporte?’, y le digo ‘pero es que es un viaje nacional, no ocupo nada’”, dijo.

Ya en Estados Unidos, el personal de la aerolínea la acompañó para que pudiera tomar el único vuelo de regreso a México, porque no tenía documentos y no podía quedarse. En migración, las autoridades estadounidenses le dijeron que no tendría ‘récord’, pues no había cometido algún delito.

Una vez que arribó a Guadalajara, Mari Jose explicó que la aerolínea al principio se quiso deslindar, ya que sí tenían el registro de que supuestamente estaba en la fila para el vuelo de Chiapas y supuestamente nunca les llegó el reporte desde el avión.

Hasta ahora lo único que se sabe gracias al relato de la joven es que finalmente logró llegar a su destino después de muchas horas de viaje y después del sustazo.

