¿Cómo saber qué tipo de terapia es el adecuado para ti?

Ir a terapia debe ser parte de las actividades de la vida cotidiana que nos ayuden a mantener una salud mental estable.

Ir a terapia es un gran paso para cualquier persona. No se trata de resolver una necesidad o atender un síntoma de que hay algo mal, ni tampoco significa padecer alguna enfermedad mental que tenga que ser tratada. Ir a terapia debe ser parte de las actividades de la vida cotidiana que nos ayuden a mantener una salud mental estable.

Artículos relacionados

5 señales que indican que tu salud puede estar en riesgo

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Simon Biles da lección sobre priorizar tu salud mental y dar un paso atrás necesario

Si ya tomaste la decisión de ir a terapia, debes saber que existen diversos tipos por lo que requieres saber cuál es la mejor para tu personalidad y con la que te sientas más cómodo. Hay personas, por ejemplo, que no le encuentran ningún sentido en profundizar en situaciones de su pasado, y esperan una interacción mucho más racional por parte del terapeuta, como también hay personas que no buscan eso porque son más intuitivas y no tiene todo que ser lógico, por lo que prefieren potenciar sus emociones. Es decir, hay distintos tipos de terapia porque todas las personas somos distintas. En este caso, no existe un enfoque psicológico que sea mejor o peor que otro, simplemente hay terapias que se adaptan mejor a unas personas y otras que no y no es tan fácil identificar esto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aquí explicamos cinco distintos tipos de terapia para ayudarte a tomar la mejor decisión:

Cognitivo conductual: se trata de un tipo de terapia que se enfoca en obtener resultados a corto plazo para problemas profundos. En pocas palabras, es identificar la interpretación de lo que te pasa. Constantemente, las personas no pueden distinguir entre los sentimientos y la realidad, especialmente después de una crisis o mientras experimentan un trastorno de salud mental o adicción, por lo que la terapia de cognitivo conductual ayuda a los pacientes a aclarar las conexiones entre pensamientos, comportamientos, relaciones, eventos pasados y emociones.

Ideal para tratar ansiedad, falta de motivación, rupturas o quiebres, imnsonio, adicciones, postraumas, estrés, desórdenes alimenticios y de pensamiento y comportamientos obsesivos compulsivos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Psicoanálisis: esta terapia está basada en las teorías de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Los psicoanalistas ayudan a los clientes a meterse en su mente inconsciente para recuperar emociones reprimidas y experiencias profundamente arraigadas, a veces olvidadas. Al obtener una mejor comprensión de su mente subconsciente, los pacientes muestran una idea de los motivadores internos que impulsan sus pensamientos y comportamientos. De esta manera, los pacientes pueden trabajar para cambiar los comportamientos negativos y destructivos.

Ideal para tratar traumas, baja autoestima, fobias, desórdenes alimenticios o problemas de relacionamiento.

Artículos relacionados

Cosas que debes saber antes de buscar terapia

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cómo reconocer un trastorno bipolar?

Gestalt humanista: es un enfoque de la psicoterapia centrado en el paciente que los ayuda a concentrarse en el presente y comprender lo que realmente está sucediendo en sus vidas basándose en experiencias pasadas. En lugar de simplemente hablar de situaciones del pasado, los pacientes comienzan a experimentar esos pasajes a través de la recreación. Los pacientes aprenden a ser más conscientes de cómo sus propios patrones de pensamientos y comportamientos negativos bloquean la verdadera conciencia de sí mismos y los hacen infelices.

Ideal para tratar traumas, falta de disciplina, adicciones, baja autoestima e inseguridad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sistémica: se trata de una terapia que busca trabajar a la familia como sistema. Cuando haces una modificación en un miembro del sistema o de la familia, todo lo demás se puede modificar. Si cambias algo en ti, puedes influenciar en otros comportamientos.

Ideal para terapias familiares o de pareja, aunque también funciona para quienes buscan cambiar alguna conducta y causar impacto positivo en las personas a su alrededor.

Aceptación y compromiso o contextuales: te llevan a saber qué es lo más importante para ti y cuáles son las metas en forma de valores. No es una terapia que busca objetivos tangibles, sino de adoptar comportamientos que se compromentan a un valor y vivirlo. Aceptando el contexto tal cual es pero entiendiendo que hay que moverse en función del valor.

Ideal para personas cambiar para personas que buscan cambiar hábitos, conductas

Artículos relacionados

‘Red flags’ para identificar si tu pareja es narcisista

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué el cambio climático también afecta a tu salud mental?

Psiquiatría: esto no es una psicoterapia pero es importante conocerlo. Cuando tu vida ya se vuelve disfuncional y los problemas mentales ya modifican tu día a día, como una adicción severa, depresión o pensamientos compulsivos, es importante ir con un psiquiatra. Muchas veces, los antidepresivos sirven para otros terapeutas de psicoanálisis pero sólo los psiquiatras pueden dar prescipciones médicas para antidepresivos u otros medicamentos.

Para algunos especialistas, tomar terapia genera muchos beneficios en la vida de las personas que frecuentemente están expuestos a eventos o situaciones que detonan crisis emocionales. Todos pasamos por varias temporadas en nuestra vida en donde nos cuestionamos todo y la incertidumbre genera crisis. La mente es muy poderosa y si no atendemos periódicamente a un especialista, podríamos llegar a tomar decisiones que no sean apropiadas o incluso, detonar en una enfermedad mental grave.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

(No te olvides del Titulo SEO / en titulares / Metatitulo)

VER MÁS:

¿Cómo puedes cuidar tu salud mental?

Es real, la salud mental de esta generación fue dañada por los smartphones

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Día de la Salud Mental: uno de cada tres mexicanos padeceremos una enfermedad mental









Podría interesarte