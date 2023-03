Trabajar con tu pareja es posible: consejos para hacerlo sin morir en el intento

Separar lo laboral de lo personal puede ser difícil a veces, pero no es imposible.

¿Es buena idea trabajar con tu pareja? Porque no es secreto que la oficina es un buen lugar para conocer gente nueva y hasta enamorarse. Es completamente imposible que se controlen los temas del corazón, sobre todo ante una persona que ves todos los días.

Y está bien enamorarse, pero es importante que recuerden que las tensiones y discusiones laborales suelen crear una gran barrera entre las compañeros, y si entre esas personas hay una pareja, entonces puede ser aún más incómodo.

Cómo trabajar con tu pareja

Lo anterior no quiere decir que no puedas trabajar con tu pareja o que deban renunciar a su relación, los expertos de Harvard Business Review tienen la solución para que su amor no se vea afectado por lo laboral, encuentren un balance y también mantengan una convivencia sana tanto en la oficina como fuera de ésta.

No se olviden de las políticas de empleo

De acuerdo con los expertos de Harvard, es primordial que consulten las políticas de trabajo, ya que no en todos permiten las relaciones amorosas entre compañeros, sobre todo cuando hay diferencia de jerarquías, y las decisiones de uno puedan afectar al otro.

Teniendo claro el papeleo de políticas, traten de hablar sobre el tema con el departamento de recursos humanos para que las cosas sean claras y abiertas; esto les puede ayudar mucho a evitar problemas o malos entendidos. Además, podrían asignar a una persona neutral que los apoye en la toma de decisiones o que considere si pueden trabajar en equipo o no.

Abiertos y transparentes

Harvard aconseja que hablen de su relación con sus compañeros para que ellos se sientan seguros de que no se van a dar preferencia laboral a entre pareja nada más porque tienen una relación.

Los expertos mencionan que lo mejor es que establezcan límites claros y los compartan con las personas que los rodean, claro, que sean cercanas a ustedes, esto les ahorrará muchos problemas con su equipo de trabajo.

Separen lo personal de lo profesional

Es complicado, pero los expertos de Harvard aseguran que es lo ideal.

Tienen que hablarlo y establecer reglas y límites, como no hablar demás sobre el trabajo cuando están a solas, o no demostrar muestras de cariño en el espacio en el que laboran. Si les es posible, recurran a una persona externa a la relación para que discutan temas de trabajo que no sea convenientes tocar con una pareja.

Es importante que consideren que, si no crean esta separación, entonces van a tener muchos obstáculos para su convivencia, sobre todo afuera de la oficina.

Pasen tiempo juntos lejos de la oficina

Quizá piensen que pasan mucho tiempo juntos, pero precisamente para eso son límites, porque ese tiempo trabajando no sustituye el tiempo fuera del mismo. No cuenta para alimentar su relación.

Tengan citas, compartan pasatiempos, conozcan nuevos lugares y diviértanse. Esto es lo mejor para que su interacción esté completamente alejada de la tensión del trabajo y construyan una vida en pareja.

A veces puede ser complicado, pero es posible, sobre todo si quieren procurar ese lazo lleno de química y amor.

