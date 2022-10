Con lágrimas en los ojos, mamá vio a Rammstein por su hijo fallecido

Mis ojos, oídos y corazón serán tu medio para estar en este concierto.

Las mamás nos demuestran siempre que su amor es incondicional y no conoce límites, harían todo por nosotros, incluso ir al concierto de nuestra banda metalera favorita, solo que en esta ocasión, una mamá no lo hizo por acompañarlo, sino que fue en su lugar, para recordar su memoria y sentir que su hijo estaba disfrutando el concierto que esperaba tanto.

Usuarios de redes captaron imágenes de la señora usando una playera que decía lo siguiente:

“Hijo, no te alcanzó la vida para estar hoy aquí... Vengo acompañando a tu hermano en tu representación. Mis ojos, oídos y corazón serán tu medio para estar en este concierto hasta la eternidad”, es la frase escrita en la playera que usó la mujer durante el concierto.”

¿Imagínate leer eso a mitad de un concierto? Por supuesto que te rompe el corazón y hasta piensas en disfrutarlo al máximo ya que tú sí tienes la oportunidad de estar ahí. Por supuesto que hubo comentarios de personas que también perdieron a sus seres queridos y que pensaron en ellos durante el concierto, como el caso de un usuario que relató que él estaba en la misma situación, ya que su hermano perdió la vida producto del Covid en 2021, y no podía evitar empatizar con la señora ya que pensó lo mismo:

“Mi hermano compró su boleto cuando se anunció la gira, estaba tan emocionado porque le encantaba Rammstein, pero ya no pudo verlos, falleció por Covid en enero de 2021, yo fui al concierto del sábado y fue difícil estar ahí, pensé mucho en él, y lo que me asombra de leer la playera de la señora es que yo pensé casi lo mismo: veré, oiré y gritaré por ti, hermano porque tú ya no pudiste estar aquí”

La música y el amor seguro ese día se hicieron uno y despertaron emociones en los asistentes sobre todo, en aquellos que tenía en la mente a un ser querido que seguro estaban cantando cerquita con ellos a todo pulmón.

