Ser zurdo en un mundo diseñado para las personas diestras, es sumamente difícil y es por ello que en este día del zurdo hacemos una pequeña recapitulación de cosas que solo los zurdos entenderán

La Left Handers International es una organización originada en Londres, la cual declaró en 1976, el 13 de agosto como el Día Internacional de los Zurdos, utilizando el número 13 por su fama de mala suerte, haciendo referencia a su lucha en contra de los prejuicios.

En este día se busca crear conciencia sobre las dificultades a las que se enfrentan los zurdos, los cuales representan un 10% de la población global. Históricamente hablando, en la antigüedad se relacionaba a las personas zurdas con el demonio y seres extraños, por esto mismo en las escuelas y hogares se les castigaba y se les obligaba a realizar las actividades con la mano derecha.

Históricamente hablando, antes se señalaba de manera negativa a las personas no diestras, incluso ser zurdo en épocas anteriores era considerado “extraño”.

En algunas religiones relacionaban a los zurdos con el demonio. Por este motivo en las escuelas y en los hogares de antes, se les castigaba y se les obligaba a usar la mano derecha como dominante.

Con motivo de esta celebración, aquí te dejamos una lista de cosas que solamente los zurdos entenderán:

1. La hora de la comida

Comer con personas diestras al lado es sumamente incómodo para los zurdos, solo imagina estar chocando los codos en cada bocado con la persona junto a ti.

2. Manos sucias de tinta

Los zurdos suelen mancharse la palma de la mano de tinta al escribir y no solo la mano se ensucia, sino tus apuntes también. Afortunadamente, existen nuevas opciones de escritura hoy en día como las computadoras, tablets o smartphones.

3. Escribir

Y es que a la hora de escribir no solo les debe preocupar manchar sus apuntes, si no que los cuadernos con espiral son sumamente molestos pues no permite apoyar la base de la mano a la hora de escribir.

4. Todo pensado y diseñado para diestros

Las tijeras, instrumentos musicales, accesorios deportivos como guantes de beisbol y otros artefactos están diseñados para ser utilizados por una persona diestra, lo que ocasiona que cosas sencillas como cortar papel sea un poco más complejo.

5. Tener que sentarte sola o solo en el colegio

Y es que en el colegio el único pupitre para zurdos en la clase es el que se encuentra hasta atrás en una esquina.

6. Deportes

Cuanto te están explicando cómo jugar a cualquier deporte, tu primer pensamiento es: ¿las indicaciones son totalmente al revés para mí?.

7. Las Selfies

Si te gusta hacerte selfies, sabrás que para utilizar la cámara frontal del celular necesitarás usar tu mano derecha para pulsar el botón y obtener la selfie perfecta.

8. La pregunta

Tener que responder a esa estresante, irritante y común pregunta “¿eres zurdo?” cada que utilizas la mano izquierda.

9. Encontra a otro zurdo

La emoción de no sentirte solo en el mundo al encontrarte a otro zurdo y compartir sus “desgracias”.

10. Chocar con personas por accidente

Si te cruzas de frente con otra persona en el camino, probablemente chocarán porque su instinto será dar un paso a la izquierda mientras que el de la otra persona será a la derecha.





