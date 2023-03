Por qué te URGE usar crema para la cara si eres vato y tienes más de 30

Lo agradecerás en unos años.

No te imaginas lo mucho que le agradecerás a la magia de las cremas cuando te des cuenta de que te hace lucir con menos años de los que tienes. Sobre todo si ya pasas de los 30.

Tienes que saberlo, las mujeres no somos las únicas que debemos tener cientos de cremas en la repisa del baño. Tú también. A menos que quieras arriesgar a que la piel de tu carita no luzca igual de saludable y jovial que en tus 20.

Ser hombre no es sinónimo de descuido, al contrario, también debes tener tus truquitos para lucir fresco y guapo, y el uso de crema humectante es el principal.

Razones por las que debes usar crema después de los 30 si eres hombre

No está en discusión. Tú también debes cuidar de la piel de tu carita.

Evita el proceso de envejecimiento

Sí, es el elixir de la eterna juventud, así que no subestimes su poder. Las cremas humectantes para la carita son clave para atrasar el envejecimiento que, aunque es un proceso inevitable, este truco te ayudará a que aparentes una edad más temprana a la que tienes.

Si mantienes tu piel hidratada, se desacelera la aparición de arrugas y manchas, además de que te brinda un aspecto mucho más fresco y vivo.

Combate la piel grasa o seca

La piel seca es particularmente propensa a envejecer más rápido debido a que se presentan grietas a temprana edad, que con el tiempo se convierten en arrugas. Asimismo, este tipo de piel pide a gritos hidratación, así que una crema te vendrá muy bien para cuidar tu rostro y, de paso, quitarte unos años de encima.

Por otro lado, la piel grasa se puede beneficiar de los humectantes debido a que reduce la producción de los aceites, sellando la humedad y evitando los brotes de acné. Lo recomendable es que consultes a tu dermatólogo de confianza para que te indique los mejores productos de acuerdo a tus necesidades.

Te pone un escudo contra los contaminantes

No le das mucha importancia, pero tu piel está expuesta todo el día, todos los días a distintos contaminantes que provocan que se vea más seca y, en el caso de tu hermosa carita, que las arrugas se noten mucho más.

Esto puede cambiar si utilizas crema humectante todos los días, porque tiene el poder de protegerte de esas marcas de expresión provocadas por estos factores. Claro, antes debes revisar los productos que sean indicados para este tipo de cobertura.

Asimismo, es importante que sepas que la exposición al sol también es un factor clave en el envejecimiento prematuro, así que deberás agregar protector solar a tu rutina de skincare.

Alivia el daño de afeitarte

Sí, sabemos que afeitarte es parte de tu día a día, pero también debe serlo la crema hidratante porque, por si no sabías, cada vez que te rasuras haces un ligero daño a tu piel –que tendrá grandes efectos a largo plazo– provocando comezón, resequedad y que tu carita no se vea tan saludable.

La crema humectante puede evitarte todas estas incomodidades, pues alivia el daño que implica rasurarte, sobre todo si lo haces todos los días; aunque si te dejas la barba, también existen cremas especiales para el vello que igual protegen la piel.

En un futuro lo agradecerás

Como ya te contamos, la crema humectante ayuda a atrasar el envejecimiento de la piel y mantenerla saludable. En un futuro notarás que es cierto, cuando tu carita no luzca agrietada o con arrugas profundas.

Este efecto puede ser mucho más beneficioso cuando combinas la crema con hábitos que no sean dañinos para tu piel como tener una buena dieta, no fumar y no consumir mucho alcohol.

Lo agradecerás en unos años, cuando te des cuenta de que tu rostro no ha perdido la luminosidad de la juventud y su belleza.

