Cuando el amor no lo puede todo y la distancia gana

A veces una relación en la que existe mucho amor de por medio, puede terminar debido a la falta de tiempo para estar juntos.

Cuando una relación termina, siempre es doloroso, independientemente de si fue por decisión de ambos y de manera amistosa, o peor aún, si una de las partes no quería la separación, pero al final de cuentas el otro decide romper.

Las razones pueden ser muchas, desde una infidelidad, monotonía, falta de amor o mil cosas más, pero la cuestión es que al final nada fue suficiente para mantener a dos personas unidas.

Quizá una de las separaciones más dolorosas, es cuando aún existe amor entre ambas partes, pero eso no los exenta de tener problemas que llegan a un punto en el que por más que se amen, la decisión correcta parece ser el término del noviazgo o matrimonio, ya que la distancia puede más que cualquier cariño.

Quienes hemos pasado por esta situación de estar alejados por temporadas de nuestra pareja, principalmente por trabajo o porque vivimos en distintas ciudades, sabemos lo desgastante que es estar tan enamorada o enamorado de alguien, y que la otra persona te corresponda, pero que las cosas lleguen a un punto en el que parece más fácil tirar la toalla.

Esto no significa que no quieras esforzarte por arreglar las cosas y mantenerte con la persona que tanto te ama y ha estado para ti en todos los buenos, así como los malos momentos, la cuestión aquí, es que a veces con todo el dolor que pueda implicar, debemos romper con ese otro al que amamos profundamente, para no desgastar más la situación, aceptar que no tiene remedio, y dejar que se quede un lindo recuerdo en lugar de terminar odiándolo.

Muchas personas dicen que si dos personas se aman, intentarán solucionar las cosas y hacer funcionar la relación aunque estén a miles de km de distancia. Todo esto suena fácil, pero en realidad es bastante difícil de mantener.

La ausencia de esa persona termina pesándote, porque a veces las largas jornadas de trabajo que hacen no puedan verse durante semanas o los viajes constantes, hacen que te pierdas de momentos especiales, que ese sentimiento de “abandono” por el que se queda se empiece a intensificar, además de que construir memorias juntos parece más complicado.

Es aquí, cuando más sola o solo te sientes, que comienzas a cuestionarte si en realidad vale la pena seguir en una relación en la que por cuestiones ajenas o profesionales, ya sea de tu pareja o tuyas, los momentos juntos se vuelven escasos y las conversaciones por el celular ya no son suficientes.

Ahí está el caso de Tom Brady y Gisele Bündchen, que después de más de una década juntos, así como de lucir enamorados a todos lados a donde iban, decidieron divorciarse debido a que el jugador de la NFL dedicaba mucho tiempo a su carrera, se la pasaba en entrenamientos intensos y viajaba constantemente, situación que terminó de cansar a la top model brasileña, quien pausó su carrera para dedicarle más tiempo a él y a su familia.













