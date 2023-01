Le pese a quien le pese, es justo y necesario poner límites con la familia de tu pareja, y aquí te decimos en qué situaciones conviene hacerlo y de qué forma.

No amig@s: no porque una persona ame demasiado a su pareja le tiene que permitir cualquier cosa, y mucho menos cuando se trata de admitir a un tercero a la relación que forme parte del círculo familiar de él o ella. Es por eso que creemos que es justo y necesario poner límites con la familia de tu pareja y hablar de ello para eliminar los tabúes que existen al respecto y saber de qué manera actuar cuando sentimos que ya están tomándose libertades que no les corresponden.

Si a Shakira le pasó, a cualquiera le puede ocurrir

Así como lo lees: a nuestra querida Shakira también le tocó tener que aguantar groserías e intromisiones por parte de la familia de Gerard Piqué, su ex pareja, sobre todo de la madre de él, Montserrat Bernabéu, como muchos internautas pudieron constatar a través de videos que se filtraron recientemente en TikTok.

En uno de los clips podemos ver a la suegra de la colombiana tocándole el rostro y haciéndole una señala para callarla, mirándose muy molesta por algo que la intérprete de “Te Felicito” seguramente dijo y que no cayó bien ni en ella ni en su hijo, quien estaba parado al lado mirando la escena sin hacer ni una seña o comentario.

Shakira se contuvo mientras escuchaba a su suegra decirle algunas cosas que no se pudieron escuchar en la grabación, que se realizó seguramente por un fan a la distancia de donde los tres se encontraban, muy a modo de “infraganti”.

Siempre siempre me dio mala espina este ser maligno. Pobre @shakira menos mal abriste los ojos. pic.twitter.com/FOoG1aAqwg — carladirty (@carla_dirty) January 23, 2023

Y es que la propia cantante ya hizo constar que su relación con la mamá de su ex amorcito nunca fue la más increíble en el tiempo en que estuvieron juntos, ya que de alguna manera se quejó de ella en la canción “Music Sessions #53″, su colaboración con BZRP, en la parte que dice “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Y ahora que el video salió a la luz, al igual que otros rumores sobre más tensiones entre Shakira y Bernabéu, entendemos por qué se sentía como un suplicio aquella parte de la rola que no ha bajado de la tendencia desde su estreno, hace casi un par de semanas.

Es justo y necesario poner límites con la familia de tu pareja

Muchos dicen que la familia existe para apoyarse, ya que no lograremos encontrar mejor fuente de ayuda que aquellos miembros que nos han visto crecer y desarrollarnos, pero la realidad nos dice que éste no es un hecho, y que pueden existir familias tóxicas de las que vale la pena alejarse.

Y no necesariamente tiene que ser la familia de uno, sino también de las personas del círculo familiar de una de las personas más importantes para nosotros: nuestra pareja, con quien seguramente pasamos la mayor parte de nuestro tiempo libre.

Y no es que debamos pedirle a él o a ella que se separe de su familia si vemos que los miembros de la misma están teniendo comportamientos poco morales, porque esa sería una actitud bastante tóxica de nuestro lado, sino que, más bien, es necesario aprender a poner límites para no desdibujar las cosas que les podemos permitir y lo que no.

¿En qué casos es necesario poner límites? Cada relación es particular, y es algo que debemos entender y aceptar, porque no necesariamente aquello que le funciona a un@, le ayudará a otros y viceversa.

Por eso, lo mejor es que al tomar una decisión sobre un límite un@ analice si las actitudes y comportamientos ajenos a la relación son realmente dañinos e incómodos para un@ o si es más bien un tema personal que deberíamos tratar en privado.

Porque claro: no todo amerita una queja. Hay situaciones que pueden tornarse incómodas pero no necesariamente fueron causadas con alevosía y ventaja, y es por ello que conviene hacer una reflexión sobre la situación antes de dar un paso hacia una decisión.

Lo que es un hecho es que si algo te hace sentir incómod@, es importante no negarlo ni ignorarlo: puede que la familia de tu pareja haga ciertos comentarios sobre su relación que realmente no van con tu forma de pensar, o se tome atribuciones respecto a sus tiempos y decisiones que realmente afectan las cosas que ambos quieren hacer.

En esos casos, lo ideal siempre es hablarlo con la pareja y comentar que esa situación está pasando, para que así él o ella pueda hablar con las personas correspondientes y ponerle fin a las situaciones o comportamientos que generen tensión.

Si por alguna razón tu pareja y tú no llegan a un acuerdo en la situación, algo que ocurre muy comúnmente porque hay persona que defienden a capa y espada a sus familias ya que no quieren ver lo dañinas que pueden ser, lo mejor es pintar una línea y ser más reservados al momento de congeniar con la familia de la pareja, para que tanto ellos como él o ella noten que no estás a gusto en el ambiente generado.

Si ninguna de las opciones anteriores funciona, lo más recomendable siempre es mejor alejarse por completo de todos los involucrados, incluyendo tu pareja, puesto que a la larga la situación puede ser más dañina para ambos y, al final del día, un@ sólo puede ser responsable con un@ mismo.

Eso sí: recuerda que también es importante poner de tu parte para que las cosas fluyan, ya que no podemos pedir si no estamos dispuestos a dar. La comunicación y el respeto deben venir de las dos partes, y un@ también debe estar abiert@ a recibir críticas constructivas si hay cosas que se deban cambiar porque están lastimando a otros.

¿También piensas que es justo y necesario poner límites con la familia de tu pareja en algunas circunstancias? ¿Te ha pasado alguna situación del estilo? Compártenos tus comentarios y anécdotas a través de nuestros canales digitales.

