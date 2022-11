Fantasma del hospital: El video “paranormal” del Sanatorio Finochietto que se hizo viral

El hombre recibe a una persona a las 3:26 de la madrugada, pero en los videos no aparece nadie más que él. ¿De verdad llegó un paciente “fantasma” al sanatorio?

Hay dos tipos de personas: las que creen en fantasmas y las que no. Sin embargo, algunas veces hay eventos que hacen dudar hasta a los más escépticos. Uno de esos quedó captado en video por las cámaras de un hospital, que captaron la llegada de un supuesto fantasma al Sanatorio Finochietto. Ahí se observa cómo un guardia de seguridad recibe a una persona invisible, retira un cordón para dejarle pasar e incluso le ofrece una silla de ruedas que, aparentemente, esta rechaza.

Si aún no has visto el video, te lo dejamos a continuación para que juzgues por tu cuenta:

El supuesto evento paranormal ocurrió en Buenos Aires, Argentina, en el Sanatorio Finochietto de Palermo. Como se observa en las imágenes, un hombre recibió a la que él describió como una mujer mayor, quien pidió una consulta con el médico a las 3:26 de la madrugada, el pasado viernes 11 de noviembre. Así lo informó el noticiario BDA del canal argentino América. El encargado de seguridad le permitió la entrada, pero pasaron varias horas y la mujer no salía de la consulta, por lo que él llamó a los médicos.

Resultó que nunca había entrado ninguna mujer con los médicos de guardia. Y lo más aterrador del asunto es que hay video del momento en que el hombre la recibe en la entrada del sanatorio (incluso se observa cuando se abren las puertas automáticas), pero no aparece ninguna mujer. Es como si él hablara solo. Él la habría registrado bajo el nombre que ella le proporcionó, pero ese nombre correspondía a una mujer que había muerto un día antes en ese mismo hospital.

Sin embargo, por supuesto, muchos plantean sus dudas legítimas. De acuerdo con Infobae, el diario se puso en contacto con Guillermo Capuya, responsable de Relaciones Institucionales del Sanatorio Finochietto. Él aclaró que el personal de seguridad no trabaja directamente con el personal médico, sino que se trata de una empresa llamada Securitas que presta sus servicios al hospital.

Capuya dijo también que el registro que el hombre habría hecho simplemente “lo dice él, no está registrado el nombre”. O sea que no existe. Y, para terminar de decepcionar a quienes estaban a punto de empezar a creer en los fantasmas, el doctor señala que no hay ningún registro que coincida con el de una persona fallecida el día anterior. “Eso es mentira”, subrayó.

Obviamente el doctor Capuya no cree en fantasmas y dio una explicación perfectamente plausible para la puerta que se abre sola: está rota. “Se abrió como 28 veces en 10 horas”, dijo. Más que miedo, lo que siente es frustración de haber perdido tanto tiempo otorgando entrevistas a medios dentro y fuera de Argentina.













