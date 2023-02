¿Febrero loco y marzo otro poco? Consultas médicas inmediatas

No importa la época del año en que decidas comenzar, siempre es un buen momento para cuidar de tu salud.

¿Febrero loco y marzo otro poco? Enero es ese mes lleno de entusiasmo donde nos planteamos iniciar el año con todo, sin embargo, a veces nos ponemos metas tan poco realistas, que para el segundo o tercer mes de año nuevo ya perdimos el ánimo pensando que no lograremos nuestros objetivos. Pero spoiler alert, sí es posible. Así que si entre tus propósitos está cuidar de ti y tu salud, tienes que saber de este nuevo servicio de consultas médicas inmediatas.

Consultas médicas inmediatas

La app HelloDoctor presentó su nuevo servicio de videoconsultas médicas y psicológicas al instante: “Con médicos y psicólogos certificados y un costo accesible (desde $49 mxn), estamos mejorando la forma en que las personas acceden a atención médica y psicológica”, anunció en su cuenta de LinkedIn.

De esta manera busca revolucionar la industria de la salud en México y Latinoamérica, además de evitar que hagamos largas filas, gastemos dinero en transporte o esperemos semanas para obtener consulta con algún especialista, o simplemente invirtamos tiempo demás cuando no podemos salir de casa y necesitamos hablar con algún/a médico.

Así que ya no tienes que preocuparte por el costo o la disponibilidad de una cita en persona, simplemente por descargar la app de HelloDoctor y agendar tu videoconsulta al instante.

4 hábitos saludables que te pueden acompañar todo el año

Dicho lo anterior, otra forma de cuidar de nuestra salud es aprender a comer equilibrado, que no es lo mismo que dejar de comer. Lamentablemente el desconocimiento y muchos memes nos han hecho crear una aversión contra las/os nutriólogos y las dietas. Por ello, y a propósito de que el próximo 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad, te recordamos algunos hábitos saludables que te pueden acompañar todo el año.

1. Consulta tu IMC

El Índice de Masa Corporal (IMC) es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la estatura en metros. Y sirve para evaluar si tenemos un bajo peso, peso saludable, sobrepeso, y obesidad. Si no entendiste no te preocupes, en Internet hay muchas calculadoras que lo hacen por ti, por ejemplo esta del IMSS.

2. Consulta un/a nutrióloga

Si al consultar tu IMC descubriste que no tienes un peso saludable, sea bajo o alto, aquí no juzgamos a nadie, lo mejor es acudir con una o un experto. Por favor no te mates de hambre quedándote sin comer, lo ideal es consultar a un/a nutriólogo.

Si es la primera vez que harás esto y tienes dudas al respecto, una opción es descargar la app HelloDoctor, que a través de la tecnología te puede acercar a un nutriólogo sin costo y sin salir de casa. La forma de agendar una cita es muy fácil y tú eliges el horario y el formato (chat o videollamada), y está disponible de forma gratuita en Google Play o la App Store.

3. Comienza a forjar hábitos

Nadie tiene derecho a opinar sobre nuestro cuerpo, dicho esto, esta nota se trata de que seamos como seamos existen opciones para cuidar de nuestra salud, por ejemplo, aprender a comer equilibrado; y una dieta puede ayudarnos con eso. Pero recuerda, hacer actividad física también es parte de forjar hábitos, pues nos ayuda a mantener la salud de nuestro corazón, cuerpo y mente.

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), los adultos de entre 18 y 64 años de edad debemos hacer actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos a la semana, ó, actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos a la semana.

4. Se paciente y ten disciplina

Nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco se trata de algo imposible o de sufrir gratis. La disciplina se logra con tareas cotidianas, por ejemplo, levantarte siempre a una hora y tener un horario para ir a dormir, beber casi 2 litros de agua al día, destinar un tiempo establecido para salir a caminar o hacer ejercicio, hacer tus comidas en ciertos horarios, o alistar la dieta que te dio tu nutriólogo en tiempo y forma para comer completo y rico.

Con todo menos con sueño

¿Febrero loco y marzo otro poco? Por nuestra parte preferimos decirte que no importa la época del año en que decidas comenzar, siempre es un buen momento para iniciar nuevos hábitos, aprender a comer equilibrado, o cuidar de nuestra salud, así que mientras eso sucede recuerda que puedes solicitar una consulta médica inmediata en la app de HelloDoctor.

