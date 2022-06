Frases en inglés que no deberías usar para referirte a la comunidad LGBTTTIQ+

Las palabras que usamos todos los días son muy importantes para construir una sociedad más incluyente y respetuosa. También en inglés.

El mes de junio es el mes del Orgullo. Se conmemoran los disturbios de Stonewall en 1969 y se recuerda la lucha constante de la comunidad LGBTTTIQ+ por que sus derechos sean reconocidos. En distintos países, algunos más abiertos hacia la causa que otros, se llevan a cabo movilizaciones para terminar con la discriminación hacia la comunidad y, de esa manera, caminar hacia una sociedad más inclusiva.

Una de las formas más importantes de hacerlo es a través del lenguaje. Sabemos que lo que no se nombra no existe, y comunicarse con otras personas de forma adecuada puede ayudar a romper barreras, generar inclusión, respeto y empatía. De ahí que usemos las palabras correctas: cada expresión tiene un significado y un contexto único, todo depende de la manera en que se use. Hablar inglés no solo es importante para hacer negocios, sino también para entender toda una cultura.

En ese idioma existen expresiones nativas relacionadas con una comunidad, que a su vez son producto de una lucha histórica con fuertes raíces en Estados Unidos. De acuerdo con David Crystal en su libro ‘A History of the English Language’, se estima que más de 360 millones de personas dominan el inglés como su primer idioma a nivel mundial. Otros 470 millones a mil millones de personas lo hablan como su segundo idioma. En ese sentido, debemos ser conscientes de la importancia de las palabras y frases que utilizamos, incluso si es en otro idioma.

Slang, la plataforma de enseñanza de inglés especializado, tiene una lista de frases que hacen referencia a la comunicad LGBTTTIQ+ y es mejor evitar. Aquí te dejamos cuatro de ellas:

“That’s gay” (”Eso es gay”)

Esta expresión tiene una connotación errónea: sugiere que ser una persona gay es sinónimo de algo malo o aburrido. La orientación de una persona, sin embargo, no debería ser un adjetivo con connotaciones negativas bajo ningún contexto.

“Who’s the man/woman in the relationship?” (“¿Quién es la mujer/hombre en la relación?”)

Por favor no hagas esta pregunta, que suele ser utilizada para asignar roles de género dentro de una relación y destinar ciertas características o comportamientos a las personas. Su uso implica que los hombres y las mujeres deben actuar de cierta forma, o que una pareja debe ser formada por personas de distintos sexos. Esto, como ya sabemos, invisibiliza todas aquellas relaciones no heterosexuales.

“Sexual preference” (“Preferencia sexual”)

Esta es, desafortunadamente, una de las más comunes. Implica que la orientación sexual es una “elección” cuando, en realidad, es parte de la identidad de una persona. Lo correcto es decir “sexual orientation” u “orientación sexual”.

“Fairy” (”Hada”)

Esta palabra se utiliza para sugerir que los hombres homosexuales no son masculinos por su orientación sexual. Sin embargo, esta no determina el comportamiento de las personas.





