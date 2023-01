Hay frutas y verduras que pueden comer los perros que sin duda alguna deberías incluirles en sus dietas mensuales, y aquí te contaremos cuáles son.

Nuestros mejores amigos caninos merecen que les demos lo mejor, y es sabido por todos que, al igual que cualquier ser vivo, ellos también necesitan de varios cuidados y una buena alimentación. Por eso, aquí te decimos cuáles son las frutas y verduras que pueden comer los perros para que las incluyas en la dieta de tu mascota.

Frutas y verduras que no pueden comer los perros

Sería muy inquietante que no supieras que los perros no pueden comer cualquier cosa, aunque no es algo malo no saber exactamente qué y qué cosas sí pueden o no consumir, entre ellas las frutas y verduras.

Cualquiera pensaría que los perros podrían comer cualquier tipo de fruta y verdura porque son “buenas” para la salud, ya que aportan vitaminas, minerales, agua y azúcares naturales que si a los propios humanos nos hacen bien, pues qué mal les podría causar a ellos.

Pero la realidad no es así. Hay ciertos alimentos que nuestros cachorros no deben siquiera probar, además del chocolate, por supuesto, y entre ellos algunos entran en las categorías de las frutas y las verduras, de acuerdo con blogs especializados en nutrición canina y sitios web como The Dog People.

Los tres alimentos en estas áreas que debes evitar darle a tu perro son:

Uvas o pasas : ya que pueden ocasionar problemas en su sistema digestivo, y daños que pueden ser irreversibles a largo plazo.

: ya que pueden ocasionar problemas en su sistema digestivo, y daños que pueden ser irreversibles a largo plazo. Grosellas : esta fruta también puede causarle problemas renales graves a largo plazo, por lo que hay que eliminarlas en su dieta.

: esta fruta también puede causarle problemas renales graves a largo plazo, por lo que hay que eliminarlas en su dieta. Aguacate: este alimento es muy rico en grasas naturales, pero tiene un elemento conocido como pepsina que es tóxico para los perritos.

Otros alimentos naturales que también debes evitar darle a tu perro son: cebollas, ajos, puerros o cualquier tipo de verdura que forme bulbos, según el sitio web de la empresa Purina, ya que contienen sustancias que les pueden causar anemia.

Frutas y verduras que pueden comer los perros

Hay muchos alimentos entre las frutas y las verduras que pueden comer los perros y que les ayudan mucho para reforzar sus cuerpos y mantenerlos sanos y con un pelaje increíble. Vamos a compartirlos aquí dividiéndolos en categorías.

Frutas

Arándanos : son altos en antioxidantes, lo que ayuda a prevenirles enfermedades relacionadas con el corazón. Su alto grado de vitamina C y fibra también son benéficos para ellos. Se recomienda dárselos frescos y sin semillas.

: son altos en antioxidantes, lo que ayuda a prevenirles enfermedades relacionadas con el corazón. Su alto grado de vitamina C y fibra también son benéficos para ellos. Se recomienda dárselos frescos y sin semillas. Manzanas : sus propiedades astringentes y digestivas le permitirán a tu perrito tratar cualquier problema relacionado con su estómago, como la diarrea. También tienen propiedades antiinflamatorias, y su cáscara de igual forma es buena contra el estreñimiento.

: sus propiedades astringentes y digestivas le permitirán a tu perrito tratar cualquier problema relacionado con su estómago, como la diarrea. También tienen propiedades antiinflamatorias, y su cáscara de igual forma es buena contra el estreñimiento. Peras : se compone, en una gran parte, de agua, por lo que tiene muy pocas calorías pero mucha fibra y potasio, lo que ayudará a que el tránsito intestinal en tu perrito sea el adecuado; también ayudan a prevenir la diabetes.

: se compone, en una gran parte, de agua, por lo que tiene muy pocas calorías pero mucha fibra y potasio, lo que ayudará a que el tránsito intestinal en tu perrito sea el adecuado; también ayudan a prevenir la diabetes. Plátanos : en poca cantidad, este alimento puede dar la suficiente fibra insoluble que tu amigo necesita, ya que lo ayudará a defecar con rapidez si cuenta con algún problema de estreñimiento.

: en poca cantidad, este alimento puede dar la suficiente fibra insoluble que tu amigo necesita, ya que lo ayudará a defecar con rapidez si cuenta con algún problema de estreñimiento. Duraznos y chabacanos : son ricos en fibra soluble, lo que es bueno para su sistema digestivo, y su alto nivel de hierro les ayudará a prevenir enfermedades como la anemia. Como se componen de agua, principalmente, no les ocasionará obesidad.

: son ricos en fibra soluble, lo que es bueno para su sistema digestivo, y su alto nivel de hierro les ayudará a prevenir enfermedades como la anemia. Como se componen de agua, principalmente, no les ocasionará obesidad. Fresas : otra gran fuente de antioxidantes que le ayudará a tu can a prevenir la oxidación celular, además de que contiene ciertas propiedades que son buenas para sus huesos, y que son diuréticas y digestivas.

: otra gran fuente de antioxidantes que le ayudará a tu can a prevenir la oxidación celular, además de que contiene ciertas propiedades que son buenas para sus huesos, y que son diuréticas y digestivas. Sandías : su sabor y frescura le ayudarán a tu perro a combatir las oleadas de calor y a mantenerse estable, pero hay que dárselas con cuidado porque son altas en fructosa; además, hay que asegurarse de que lo consuman sin semilla.

: su sabor y frescura le ayudarán a tu perro a combatir las oleadas de calor y a mantenerse estable, pero hay que dárselas con cuidado porque son altas en fructosa; además, hay que asegurarse de que lo consuman sin semilla. Melones: una gran fuente de vitaminas como la E y la A, con propiedades tanto antioxidantes como diuréticas. Tampoco hay que excederse con este alimento por su alta concentración en fructosa.

Verduras

Espinacas : le ayudará a tu perrito a regular su movimiento intestinal gracias a su fuerte aportación de fibra, y contiene demasiadas vitaminas, como la A, B,C, E, y F que seguro le otorgarán fuerza y energía. Hay que dársela cruda, lavada y en trozos.

: le ayudará a tu perrito a regular su movimiento intestinal gracias a su fuerte aportación de fibra, y contiene demasiadas vitaminas, como la A, B,C, E, y F que seguro le otorgarán fuerza y energía. Hay que dársela cruda, lavada y en trozos. Lechuga y col : estos vegetales son ricos en agua y hierro, al igual que en antioxidantes, los cuales le darán frescura, fuerza y vitalidad a tu mascota. Hay que lavarlos y trocearlos para evitar que se asfixien al masticarlos.

: estos vegetales son ricos en agua y hierro, al igual que en antioxidantes, los cuales le darán frescura, fuerza y vitalidad a tu mascota. Hay que lavarlos y trocearlos para evitar que se asfixien al masticarlos. Apio : en pocas cantidades, bien lavado y en trozos, puede convertirse en un gran aliado para tu can, ya que cuenta con propiedades que, principalmente, le ayudarán a su sistema digestivo e inmunitario. Es mejor dárselo sólo una vez al mes, en las mañanas y en ayunas.

: en pocas cantidades, bien lavado y en trozos, puede convertirse en un gran aliado para tu can, ya que cuenta con propiedades que, principalmente, le ayudarán a su sistema digestivo e inmunitario. Es mejor dárselo sólo una vez al mes, en las mañanas y en ayunas. Chícharos : le pueden aportar a tu amigo vitaminas como la A y la C, al igual que antioxidantes y propiedades digestivas, pero aquí hay que tener cuidado: sólo hay que dárselos a aquellos animales que puedan masticar.

: le pueden aportar a tu amigo vitaminas como la A y la C, al igual que antioxidantes y propiedades digestivas, pero aquí hay que tener cuidado: sólo hay que dárselos a aquellos animales que puedan masticar. Zanahoria : es una de las mejores verduras que le podrías dar a tu mascota porque le otorgará propiedades depurativas, digestivas y antioxidantes, y también será benéfico para sus dientes, ya que un simple trozo les puede ayudar a eliminar bacterias en las encías.

: es una de las mejores verduras que le podrías dar a tu mascota porque le otorgará propiedades depurativas, digestivas y antioxidantes, y también será benéfico para sus dientes, ya que un simple trozo les puede ayudar a eliminar bacterias en las encías. Calabaza: aquellos canes que sufren de estreñimiento deberían consumir más esta verdura, ya que es muy rica en fibra y propiedades diuréticas, aunque también contiene elementos antioxidantes. Se le debe dar poco, sin cáscara ni semillas y en trozos.

Lo que hay que tener en cuenta antes de darle frutas y verduras a tu perro

Como la dieta principal de los perros debe ser basada en carne por ser carnívoros, las frutas y las verduras sólo deben ser considerados como alimentos complementarios, mas no principales, de acuerdo con el blog Experto Animal.

Por lo tanto, sólo deben conformar entre el 15 y 20 por ciento de su dieta general, pero no hay que pasarse de ello porque puede ocasionarles daños que a la larga podrían ser irreversibles, sobre todo en temas digestivos.

Además, como muchos de estos alimentos contienen bastantes azúcares, como la fruta, ellos no pueden digerirlos con la misma rapidez que los humanos, por lo que puede convertirse en algo tóxico para sus sistemas.

Recuerda que lo mejor es darle prácticamente todos estos alimentos sin cáscara ni semillas, y en trozos más o menos grandes para que los puedan masticar y digerir bien sin miedo a que puedan asfixiarse.

Lo mejor es que sólo les demos frutas y verduras en estado natural una vez a la semana, y nunca repetir el mismo alimento sino dárselos variados.

¿Cuáles son las frutas y verduras que pueden comer los perros que ya le das a tu mejor amigo canino? Compártenos tus comentarios y recomendaciones de dietas para perros a través de nuestros canales digitales.

