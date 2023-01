Genitales masculinos rasurados: todo lo que debes saber antes de hacerlo

Si has decidido probar andar sin vello púbico, aquí te damos algunas recomendaciones para lograr los genitales masculinos rasurados de forma correcta.

Ya sea porque lo vieron en una película para adultos, lo hace Cristiano Ronaldo o crean que su miembro se ve más grande por alguna ilusión óptica, cada vez más hombres deciden rasurarse el pubis y los genitales (aquí te damos algunos consejos generales para rasurarse correctamente).

De acuerdo con la creencia popular, muchos hombres consideran que rasurarse la zona íntima es más higiénico. Sin embargo, hasta el momento no hay estudios científicos contundentes que avalen esta idea.

Rasurarse puede ser contraproducente si no lo haces correctamente. Puede ser más probable que te infectes por algún corte en la piel o tengas problemas como irritación o vellos encarnados (que pueden llegar a ser tan dolorosos como suenan).

La zona es húmeda y, por esa razón, una herida mal tratada puede dar paso al cultivo de bacterias o virus. Rasurarse también puede hacer que la zona sea más vulnerable ante infecciones de transmisión sexual.

¿Qué pasa si un hombre se rasura los genitales?

Afeitarse los genitales es una cosa estética, no de salud. Si te gusta, está bien.

Si has decidido probar andar sin vello púbico, aquí te damos algunas recomendaciones para que lo hagas de forma correcta. Para este procedimiento te recomendamos que tengas un espejo de buen tamaño y bien colocado (es importante ver lo que está pasando ahí abajo mientras te rasuras).

Lo primero que debes saber es que rasurarse los genitales no es como afeitarse la cara u otra zona del cuerpo. La piel que cubre el pubis es más delicada y debe ser tratada con delicadeza para evitar lesiones o infecciones. (Aquí te damos una lista de errores comunes que los hombres suelen cometer a la hora de rasurarse cualquier parte del cuerpo).

Antes de rasurarte o depilarte, lo ideal es que te bañes y pongas especial cuidado en limpiar bien la zona con un jabón neutro. Ojo: no uses jabones perfumados o astringentes porque pueden irritar la piel. Tampoco compartas rastrillos por ninguna razón ni o uses un rastrillo que esté viejo u oxidado.

Al limpiar el área procura hacerlo con agua caliente para que se abran los poros y así la salida del vello púbico sea más sencilla, luego sécate bien con una toalla limpia.

Si tu vello está muy largo, desenrédalo (por más extraño que suene eso, pero se suelen dar los casos). Puedes peinarlo a una sola dirección hasta que quede sin nudos.

Recomendaciones generales para preparar la zona:

Usa un espejo de buen tamaño, que te permita ver lo que está pasando mientras te rasuras.

Trata la zona con cuidado, pues es altamente sensible.

No uses jabones perfumados ni astringentes porque pueden causar irritación. Mejor usa jabón neutro.

Usa agua caliente para abrir los poros y que el rasurado sea mucho más sencillo.

Si el vello está muy largo, desenrédalo antes.

¿Cómo rasurarse los genitales?

Ahora sí, viene la rasurada. Recuerda hacerlo con calma, sin presiones. Ve poco a poco: no quieras quitar todo de una sola pasada.

Si vas a rasurarte con un rastrillo, corta el vello antes con unas tijeras. Tensa la piel y corta en dirección del crecimiento de los vellos. Procura mantener el pene fuera de la zona de corte y sujétalo con los dedos. No te rasures en seco con el rastrillo: usa espuma de jabón neutro o dermatológico.

Mismo caso si lo haces con máquina eléctrica (aunque acá no uses jabón). Procura no depilarte los testículos con la máquina porque es probable que te cortes. Solo rasura las zonas que están alrededor del pene con ella.

Si quieres depilarte con cera, acude con un especialista. No lo hagas solo en casa, es muy doloroso (más en una zona tan sensible) y además podrías lastimarte. Lo mismo si piensas hacerlo con algún producto químico. Simplemente deja que un profesional se ocupe de ello.

Al finalizar, hidrata con un humectante antiséptico. No uses cremas normales para la piel (hidratantes para el rostro, por ejemplo), lociones ni perfumes.

Si vas a rasurarte tú mismo en casa, recuerda seguir estas recomendaciones:

Si lo vas a hacer con un rastrillo, corta el exceso antes con unas tijeras (limpias, obviamente, y que solo vayas a usar para eso). Lo hará todo más fácil.

No te rasures en seco con el rastrillo, usa espuma o jabón neutro.

Si vas a rasurarte con máquina, evita la zona de los testículos. Puede ser peligroso.

Si quieres depilarte con cera o algún otro producto químico, acude con un especialista.

No apliques cremas con perfumes ni lociones.

Recuerda: rasurarse los genitales es un procedimiento estético, no de salud. Lo mejor es que lo hables con tu doctor antes de hacerlo y consultar con él a la menor complicación. Si presentas irritación, suspende el rasurado de inmediato y acude al médico.

