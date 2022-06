Hattie Retroage, la mujer de 85 años que disfruta tener citas de Tinder

Hattie busca inspirar a más mujeres mayores para que hagan de su vejez algo muy emocionante.

Para Hattie Retroage su edad no es un impedimento para disfrutar de la vida, ya que a sus 85 años está revolucionando la manera de vivir su vejez al encontrarse con chicos que conoce por medio de la aplicación de citas llamada Tinder.

De acuerdo con Hattie, quien actualmente vive en Nueva York y se convirtió en toda una influencer gracias a la energía y actitud positiva que mantiene, estuvo casada durante 25 años y sus ganas de disfrutar la vida la llevaron a unirse a la app de citas para buscar, en sus propias palabras, “a un joven amante para una vida llena de aventura y pasión”.

Y así consiguió no a uno, sino a más de 50 hombres con los que ha salido y ha podido vivir su sexualidad de manera plena y como ella lo quiere. Incluso, en varias entrevistas ha revelado que ha conocido a jóvenes interesados en conocerla. Eso sí, Hattie ha dicho que primero se asegura de tener química con la persona para después dar un siguiente paso, porque si eso no sucede no lo hace.

“Les digo de antemano que tengo que reunirme con ellos para ver si hay química. Entonces salimos a tomar un trago, y si la química es correcta, vamos a mi departamento. Si no, cada uno se va por su lado” reveló.

La idea principal de Hattie, además de disfrutar al máximo su vejez, es la de inspirar a más mujeres mayores a romper con estereotipos de mujeres de edad avanzada.

“El objetivo de mi vida es cambiar la visión horrible y decrépita del envejecimiento, y convertirlo en algo emocionante”, dijo.

Y todo lo hace con el apoyo de su familia, principalmente de su hija de 53 años, quien está de acuerdo con la vida de su mamá.

Hattie Retroage, quien se autodenomina como una una mujer ‘cougar’, es decir que sale con hombres más jóvenes que ella, próximamente lanzará un libro llamado ‘Cougar Chronicles’, en el que se dedicará a escribir consejos inspiracionales para mujeres mayores.

