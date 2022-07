Hombre que abandonó a su esposa por una refugiada ucraniana está bancarrota a raíz de la infidelidad

El joven que dejó a su familia está sufriendo las consecuencias de la decisión que tomó.

Tony Garnett, el hombre de 29 años que abandonó a su esposa por una mujer ucraniana, a la que su familia se ofreció a refugiar en su casa debido a la crisis que enfrenta el país europeo, declaró que está sufriendo tras el hecho que se hizo viral hace unos meses.

Su historia de infidelidad dio la vuelta al mundo, ya que solo a 10 días de que Sofiia Karkadym llegó a su hogar, ambos decidieron huir juntos y casarse, hecho que dejó destrozada a la familia del joven británico que ya que tenía un matrimonio estable de una década.

Aunque en ese momento Garnett aseguró que estaba muy feliz con la acción que cometió, parece que esta historia no tiene un final agradable, ya que acaba de confesar que tuvo consecuencias económicas y se encuentra en bancarrota.

Fue en una entrevista para The Sun, en la que explicó que a raíz de la infidelidad viral, lo la empresa de seguridad que manejaba, pasó de obtener ganancias de dos mil libras, a no tener dinero en su cuenta. Además perdió contratos que ya tenía pactados, todo porque los clientes percataron de que era el joven famoso de internet.

Por si esto fuera poco, Sofiia sufrió una infección ocular que la dejó ciega, así que Garnett debe mantenerla, ya que ella no puede trabajar.

“Quiero mostrarle a la gente que no soy un mendigo de los beneficios del gobierno, sé lo que es correcto”, afirmó Tony al ser entrevistado por el diario The Sun. “Solía tener un negocio muy exitoso. Me he dedicado a ello, algunas semanas le dedico más de 80 horas a la semana. De vez en cuando envío personal de puerta a pubs y clubs, pero pasé de ganar casi dos mil libras a la semana a ganar nada”, dijo.

