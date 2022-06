Influencer colombiana responde a chef mexicano que la llamó “gorrona internacional”

La joven colombiana que pidió comer en el restaurante del chef a cambio de recomendarlo en sus redes habló sobre el tema y dijo que “no a todo mundo le funcionan esas tácticas de trabajo”.

Luego de que el chef mexicano Edgar Núñez, dueño del restaurante Sud 777 en la Ciudad de México, desatara polémica en redes sociales tras exponer a una influencer colombiana que le envió un mensaje pidiéndole una comida para ella y su novio a cambio de recomendar el lugar, ésta finalmente le contestó en su cuenta de Instagram para aclara la situación que se salió de control.

Por un lado, varios internautas señalaron al chef por haber contestado de una forma inapropiada a la joven, ya que aseguran que simplemente pudo decirle “no”, y por otro, algunos usuarios defendieron la postura del chef al considerar que la chica debe pagar por su consumo en un lugar tan reconocido como ese, el cual supuestamente no le hace falta promoción.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela”, escribió el chef mexicano.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

Manuela Gutiérrez le responde a Édgar Núñez

Después de toda la polémica, la joven colombiana subió varias stories a su cuenta para explicar su versión, pese a que aseguró que pensó en no hacerlo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Uno de los primeros puntos que aclaró Manuela Gutiérrez fue que, además de no llamarse a sí misma “influencer” si no “creadora de contenido”, no le escribió directamente al chef, si no al restaurante, ya que le pareció increíble.

También mencionó que su trabajo es hacer contenido en sus redes y le pagan por eso.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de “trabajo”, pero la realidad es que a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos. Cuando nos contactan las empresas, los restaurantes o los hoteles, normalmente nos ofrecen los servicios y nos pagan, pero también muchísimas veces es normal que uno les escriba para hacer canjes publicitarios”, explicó.

La joven mencionó que no esperaba una respuesta favorable, ya que sabe que no a todas las personas les funciona el intercambio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Yo no estoy diciendo que me tienen que decir que sí, entiendo completamente que no a todo mundo le funcionan esas tácticas y es respetable, pero bueno, cada quien tendrá su forma de mostrar su descontento”, dijo.

Se disculpó con el chef

Luego de decir su punto de vista, la colombiana ofreció una disculpa al chef.

“Si yo ofendí a este chef, la verdad es que le ofrezco disculpas. Me han dicho ya varios que él no hace canjes, que él no está de acuerdo con eso, que siempre los expone, que fui yo la elegida para que se volviera esto súper viral, pero está bien”, dijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Finalmente, la influencer agradeció los buenos y malos comentarios y reiteró que no estaba haciendo mal, ya que simplemente estaba haciendo una propuesta.





Podría interesarte