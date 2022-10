Influencer se queja de que no hay ensaladas en el aeropuerto de Estados Unidos

‘Una se cuida, una es sexy, y una llega a los Estados Unidos y no puede encontrar una put* ensalada’, expresó muy enojada la influencer argentina.

Hay que ser sinceros, comer es una de las cosas más deliciosas y placenteras que puede existir en este planeta, ya que existen platillos que, con tan solo olerlos, se nos hace agua la boca, ¿o no? El único problema o punto malo es que hay alimentos que aunque no queramos aceptarlo, si se come diario sí es bastante dañina para la salud como la llamada ‘comida chatarra’ que son las clásicas hamburguesas con papas fritas (yummi, yummi), las sodas, las galletas, etc.

Con todo esto, por un lado existen las personas que sin pensar en nada todos los días prefieren ingerir este tipo de comida y por otro están quienes se cuidan demasiado y de plano no tocan ni de broma alimentos procesados, ‘chatarra’ o con azúcar como el caso de @itsthecrazylatina, la influencer argentina que dio mucho de qué hablar en TikTok tras publicar un video en el que se quejó de la falta de existencia de ensaladas en el aeropuerto de Estados Unidos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Sabes que estás en Estados Unidos cuando no encuentras un put* lugar para comer una ensalada. Hay comida china, hay hamburguesas, hay papas fritas, hay sandwiches cubanos, pero, ¿dónde está mi put* ensalada?”, dijo muy molesta mientras caminaba desesperada por encontrar comida ‘saludable’ en su escala en Miami.

La influencer aseguró en su video que esa era la razón por la que la gente estadounidense tiene un nivel alto de colesterol. Sin querer sonar controversial, a la joven le pareció increíble que le costara trabajo encontrar una ensalada en la mayoría de las tiendas, las cuáles son de comida rápida.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“En serio, sabés que estás en Estados Unidos cuando encontrar una ensalada es como encontrar una aguja en un pajar”, dijo.

Uno de los puntos que causó mucha gracia a los internautas fue cuando la argentina mencionó que se cuida mucho para estar sexy y por eso su molestia de no poder encontrar una ensalada.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Una se cuida, una es sexy, y una llega a los Estados Unidos y no puede encontrar una ensalada”, dijo.

En otra parte del video @itsthecrazylatina dijo que ya había salido de su vuelo y que todavía tenía hambre, por lo que una vez más comenzó a buscar entre las tiendas su ensalada. Y para bromear un poco sobre su situación, la joven recordó la noticia de cuando Ricky Martin tenía exigencias en su tour al pedir agua de una marca especial y dijo que si exigencia era la de su ensalada.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Después de mucho tiempo de buscar, finalmente la mujer encontró su comida ‘saludable’, la cual consistió precisamente de un poco de fruta y una ensalada empaquetada que posiblemente no era tan saludable como piensa, pero al menos era lo que buscaba.

Reacciones de internautas

Aunque para algunos la reacción de la influencer fue un tanto exagerada y hasta le mencionaron que en ciertas tiendas de comida rápida sí hay ensaladas, otros la apoyaron mencionando que cuando hay están todas congeladas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Vivo en estados unidos y hay ensaladas en casi todos los lugares incluyendo los de comida rápida, basta con revisar bien el menú”; “En ocasiones las ensaladas preparadas pueden tener las mismas o más calorías que una hamburguesa. La salsa que traen es una bomba”; “Aparte que si llegas a encontrar un lugar para comer una ensalada es muchísimo más caro que comer una hamburguesa”; “Ojalá yo tuviera los mismos deseos por una ensalada, yo solo comería una hamburguesa y papas fritas”, fueron algunos de los comentarios.





Podría interesarte