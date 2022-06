Joven cuenta en TikTok que tiene posgrado, pero aspira a un trabajo que paga 5 mil pesos

“Si creían que estaban mal en sus trabajos de godín, vean esto nada más”.

Son tiempos de incertidumbre. Nuestros padres y abuelos nos dijeron, hasta el cansancio, que una buena educación era garantía de un trabajo bien pagado y, en consecuencia, una mejor calidad de vida. Y es que así funcionaban las cosas antes. Sin embargo, nuestra generación no tiene nada asegurado. Incluso si tienes un posgrado, es probable que batalles para encontrar un empleo en tu rubro y con el que te alcance para vivir dignamente. Eso es lo que nos recordó la historia de un joven que habló en TikTok de la situación laboral en México.

@MauKaisen muestra en video una gigantesca fila de cientos de personas. “Es una fila para un apoyo de gobierno con un trabajo temporal donde te pagan 5 mil pesos y trabajas de lunes a viernes”, explica. “No es por menospreciar la ayuda, pero tengo licenciatura en Mercadotecnia, estudié un posgrado en Mercadotecnia y llevo un buen rato sin encontrar un trabajo. Olvídate de que sea uno donde te paguen bien, no hay trabajo”.

Él dice que al final decidió que sí se formaría para aspirar al empleo. Aunque había tenido uno en el que llegó a ganar 15 mil pesos mensuales, se quedó sin trabajo durante la pandemia y desde entonces ha tomado distintos roles temporales para solventar sus gastos. “Ahorita me dijeron de este de 5 mil pesos y dije va, pues es que necesito trabajar”. Aun así, en ese empleo gana mucho menos de lo que percibía en su primer trabajo, cuando salió de la carrera.

“Yo estudié mi carrera para tener un buen futuro, un mejor porvenir, no lo sé, para tener un mejor estilo de vida”, dice. “Ahorita pues me voy a formar aquí para ganar 5 mil pesos y para ver, porque dicen que no a todos”. Y finaliza: “No se quejen de su trabajo de godín (...) Muchas veces no valoramos lo que tenemos como trabajo”.

