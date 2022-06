Joven le responde a estafador y éste termina muy indignado

Le exigía que le depositara dinero de un supuesto amigo que no pagó una deuda, pero el joven respondió de forma muy hábil y divertida.

En estos tiempos en los que es muy común ser estafado por WhatsApp, teléfono u otro tipo de medio, las redes sociales también son un arma poderosa para denunciar este tipo de acto, pero, ¿qué pasa si en lugar de caer en el engaño, terminas desesperando al estafador?

Así le pasó a @i_robman, quien en un hilo de Twitter publicó capturas de pantalla de la conversación que hizo que su día fuera muy divertido tanto para él como para los internautas, quienes vieron cómo trolleó a su estafador con habilidad.

“Le respondí a un estafador y esto fue lo qué pasó… cabe mencionar que no conozco a quien buscaba”, escribió.

El primer mensaje que le llegó al joven fue una fotografía acompañada de un texto que decía que como él era referencia de una persona, entonces debía avisarle que tenía hasta las 11 de la mañana para liquidar la cantidad de $2,575 pesos mexicanos.

Por supuesto que al desconocer el nombre y sospechar del mensaje, inmediatamente se dio cuenta que se trababa de un engaño, por lo que sin dudarlo le respondió al estafador de una forma divertida y con un sticker animado.

“Cuénteme el chisme bien y le digo dónde lo encuentra...”, le escribió.

El estafador respondió que si su supuesto amigo no pagaba dicha cantidad, entonces se le abriría “carpeta de investigación con motivo de fraude”.

Cuando el estafador le pidió un número de contacto de la persona, el joven respondió que claro que lo tenía, ya que como le decía “mi amor”, hasta tenía el teléfono de su trabajo y de sus amigos.

Y aquí entra lo más emocionante. El joven dijo al estafador que como el susodicho era su ex, “chance y sí le pagaba su deuda” porque aún sentía algo por él.

Una vez que el joven aseguró que él iba a pagar por “su ex”, el estafador le envió los datos para el depósito.

“Dígale que fui yo a él para que le cale que aunque me hizo lo que me hizo aún así pago sus deudas y mi suegra no tiene la culpa de que él haya sido como haya sido”, escribió.

Mientras el joven se inventaba la mejor historia y se moría de la risa, el estafador insistía en lo del pago, pero al darse cuenta que fue timado y nunca se realizó dicho depósito, amenazó con que estaba entrando a su celular y Rob le dijo que “ok, pero que le quite los filtros porque no se parece”.

El estafador terminó fastidiado y escribió al joven que abriría una supuesta “carpeta de investigación”. Después de un rato, Rob volvió a escribirle para preguntarle si realmente lo había hecho, ya que los internautas en Twitter querían saber el desenlace de la historia.

Poco después, el hilo de Twitter se hizo viral y todo se salió de control, ya que algunos usuarios escribieron al estafador preguntándole si ya había abierto la dichosa carpeta.

Aquí el hilo completo de Twitter:

A webo no me iba a quedar con las ganas, ni con la duda !!! pic.twitter.com/L0sCQxMky0 — cesar torres (@uslxcxt) June 1, 2022

