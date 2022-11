La invita a comer y sale huyendo al enterarse que no era una ‘cita romántica’

Su amigo le dijo que iba al baño, pero nunca regresó tras escuchar la respuesta a la pregunta: ¿Qué somos?

Si pensabas que habías tenido una pésima semana, espera a conocer lo que le pasó a Patricia, una joven originaria de Perú, a quien abandonaron en plena cita dejándola con medio plato de comida sin terminar y hasta con una cuenta por pagar.

A través de su cuenta de TikTok, @paty_o.r compartió un video que se hizo viral tras la indignación de los internautas, quienes no podían creer lo que le hizo un ‘amigo’ que al parecer tenía otras intenciones con ella y, al no recibir una respuesta favorable, sin más ni más huyó literalmente.

Y no es raro que eso les suceda a las mujeres, pues en el mundo existen hombres incapaces de lidiar con la idea de que ‘esa amiga’ no quiere mantener una relación con ellos y por lo tanto su respuesta es de enojo, decepción e incluso demuestran que nunca les interesó una amistad, si no algo más.

“Un chico me invitó a comer y hace media hora que no regresa del baño”, escribió la TikToker.

En el clip, la joven muestra que está sentada en la mesa esperando a su amigo, quien dejó su plato y le dijo que iba al baño y jamás volvió.

La usuaria explicó que tristemente la razón por la que su cita salió corriendo del lugar fue porque minutos antes él le había preguntado: ‘¿qué somos?’ y ella le contestó que solo amigos.

Como era de esperarse, las reacciones en redes salieron a la luz y los internautas hicieron comentarios divertidos al respecto. Lo curioso, fue que varias mujeres adivinaron que la razón por la que huyó fue por decirle que solo son amigos.

“Es que fue al baño de su casa”; “Me indigna que no se acabara la salsa”; “Se olvidó la cartera suele pasar”; “Ahora sabrás el precio de la amistad”; “Seguro no dejabas el celular”; Seguro le dijiste que no estabas lista para una relación y por ahora solo quieres salir con amigos”; “Mejor eso que a que te hagan perder el tiempo cinco meses para luego decirte que aún no han olvidado a la ex y que es por la única que lo dejaría todo”, fueron algunos de los comentarios.

