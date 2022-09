Lanzan muñeca Barbie en honor a Gloria Estefan y su parecido es increíble

Para celebrar su cumpleaños 65, la marca diseñó una muñeca en honor a la artista latina.

Gloria Estefan ya tiene su propia muñeca Barbie y su gran parecido no sólo sorprendió a sus fans, si no también a la cantante cubanoestadounidense, quien consideró el detalle como un gran regalo, ya que el 1 de septiembre cumplió 65 años.

La marca de muñecas rindió homenaje a la artista por sus innovadores contribuciones a la música y la inspiración que ha sido para la comunidad hispana, pues popularizó los ritmos latinos con pop y dance, convirtiéndola en una de las artistas latinas más exitosas del mundo.

En la publicación de la marca, se puede ver a la muñeca luciendo un look inspirado en el estilo que llevó en el videoclip musical “Get On Your Feet”, que consistió en un traje negro y dorado con aplicaciones de encaje y pedrería y unas botas animal print.

Y algo que llamó mucho la atención es que la Barbie tiene cabello rizado del mismo color rojizo que ha usado la artista durante mucho tiempo, así como también detalles que lograron un gran parecido con Gloria Estefan como sus cejas o el lunar debajo del ojo.

