Las 36 preguntas que debes hacer a tu crush para que se enamore de ti

¿Tienes 45 minutos? Entonces sí puedes realizar este ejercicio que asegura que tú y esa persona especial se enamorarán.

En este mundo hay dos clases de personas: Las que se toman el tiempo necesario para conocer a una persona que les interesa y después decidir dar el siguiente paso para iniciar una relación, y las que creen en el amor a primera vista e incluso aseguran haberse enamorado al instante de alguien.

Aunque parezca increíble, es posible que este tipo de personas tengan algo de razón, pues un artículo del New York Times lo demostró desde hace tiempo. Resulta que un ensayo de Mandy Len Catron, ella quiso comprobar con ayuda del estudio del psicólogo Arthur Aron, que sí es posible que dos extraños se enamoren, siempre y cuando se genere una profunda intimidad entre ellos. La autora no se refiere a la intimidad que quizá estás pensando, sino a algo que tiene que ver con conocerse muy bien al responder a 36 preguntas en concreto.

Así es, dicho estudio asegura que existen 36 preguntas para enamorarse de cualquiera, las cuáles dentro del estudio están desglosadas en tres series sucesivas diseñadas para cada vez más personales, ya que supuestamente la vulnerabilidad mutua fomenta cercanía.

Y uno de los ejercicios finales de dicho experimento consiste en mirarse a los ojos durante cuatro minutos (o dos, si no aguantas) con la finalidad de generar una conexión con la otra persona, pues la mirada es tan sincera, profunda e íntima, que sí llega a establecer empatía.

¿Te gusta la idea?, ¿Tienes 45 minutos? Entonces comparte tu crush el ejercicio, contenten las preguntas y averigüen el resultado.

36 preguntas para enamorarse

Serie I

1. Suponiendo que pudieras elegir a cualquier persona del mundo, ¿a quién te gustaría invitar a cenar?

2. ¿Te gustaría ser famoso? ¿En qué sentido?

3. ¿Algunas vez practicas lo que vas decir antes de llamar por teléfono? ¿Por qué?

4. ¿Qué es para ti un “día perfecto”?

5. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste a solas? ¿Con otra persona?

6. Si pudieras vivir hasta los 90 años de edad conservando durante los últimos 60 años la mente o el cuerpo de una persona de 30 años, ¿qué preferirías?

7. ¿Tienes una corazonada secreta sobre la forma en que vas a morir?

8. Nombra tres cosas que tú y tu pareja parezcan tener en común.

9. ¿De qué estás más agradecido en la vida?

10. Si pudieras cambiar cualquier cosa de la forma en que fuiste criado, ¿cuál sería?

11. Cuéntale a tu pareja la historia de tu vida en cuatro minutos con muchos detalles.

12. Si pudieras despertarte mañana habiendo adquirido una cualidad o una habilidad, ¿cuál sería?

Serie II

13. Si una bola de cristal pudiera decirte la verdad sobre ti, tu vida, tu futuro o cualquier otra cosa, ¿qué te gustaría saber?

14. ¿Hay algo que hayas soñado hacer desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no lo has hecho?

15. ¿Cuál es el mayor logro de tu vida?

16. ¿Qué es lo que más valoras en una amistad?

17. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

18. ¿Cuál es tu recuerdo más terrible?

19. Si supieras que dentro de un año vas a morir súbitamente, ¿cambiarías en algo la forma como vives ahora? ¿Por qué?

20. ¿Qué significa la amistad para ti?

21. ¿Qué papel desempeñan en su vida el amor y el afecto?

22. Alternadamente, di algo que consideres una característica positiva de tu pareja. Menciona un total de cinco características.

23. ¿Qué tan cercana y cálida es tu familia? ¿Sientes que tu infancia fue más feliz que la de la mayoría?

24. ¿Cómo te sientes en tu relación con tu madre?

Serie III

25. Cada uno haga tres declaraciones verdaderas usando “nosotros”. Por ejemplo: “Los dos estamos en esta sala sintiendo…”

26. Completa esta frase: “Quisiera tener a alguien con quien compartir…”

27. Si llegara a ser amigo íntimo de tu pareja, diga qué sería importante que ella supiera.

28. Dígale a su pareja qué te gusta de ella; sé muy honesto y di cosas que posiblemente no le dirías a alguien que acabas de conocer.

29. Cuéntale a tu pareja un momento bochornoso de su vida.

30. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con otra persona? ¿A solas?

31. Dile a tu pareja algo que te guste de ella.

32. ¿Qué es algo demasiado serio para bromear al respecto?

33. Si fueras a morir esta noche, sin poder comunicarse con nadie, ¿qué sería lo que más lamentarías no haberle dicho a alguien? ¿Por qué no se lo has dicho?

34. Tu casa, que contiene todo lo que posees en la vida, arde en un incendio. Después de salvar a tus seres queridos y sus mascotas, tienes tiempo de una carrera final para rescatar algún objeto. ¿Cuál sería y por qué?

35. ¿Qué muerte de algún familiar sería para ti la más perturbadora? ¿Por qué?

36. Plantea un problema personal y pregunta a tu pareja cómo lo manejaría. Asimismo, pídele que te diga cómo parece que sientes al respecto del problema que elegiste.

Recuerda que pese a que el objetivo del ejercicio es conectar con una persona que te gusta o sea de tu interés, también puedes hacerlo con tus amigos u otras personas especiales para ti.

