Lloró al ver que le tocó trabajar en boda de su ex, pero su exsuegro le ayudó a olvidar las penas

Un músico versátil dedicado a amenizar eventos compartió en TikTok el video donde se le ve llorar por su ex en plena boda.

Hay personas que al cortar con su ex prefieren terminar con todo contacto para evitar sufrir y hay quienes deciden mantener una relación cordial como parte de su duelo, pero definitivamente hay pocas personas que se atreven a trabajar en la boda de su ex, como lo hizo a Briian Rodríguez, un músico al que no le quedó de otra que asistir al evento en Guadalajara.

A través de su cuenta de TikTok, @briian.rv subió un video en el que se le ve llorar en la boda de su ex mientras espera para salir a dar el show junto a sus compañeros.

El joven, quien pertenece a un grupo musical que ofrece sus servicios para eventos como bodas, cumpleaños o XV años, compartió el video en mayo de 2022 y tras hacerse viral no ha dejado de ganar popularidad.

En el breve video se ve a Briian secarse las lágrimas mientras ve a lo lejos a su ex disfrutando de su nuevo amor y de pronto el triste momento da un giro 360 luego de que supuestamente apareciera su exsuegro entregándole una bebida para “aliviar las penas”.

“Me tocó trabajar en la boda de mi ex, pero aún me atiende mi exsuegro”, se escucha en el video viral.

Aunque la publicación ha obtenido hasta ahora más de 400 mil likes, hay internautas que cuestionan su veracidad, ya que algunos aseguran que el joven solo comió algo picante y quién le entregó la bebida era el mesero y no su exsuegro. Por otro lado, hubo quienes le mostraron su apoyo y le mencionaron que qué bueno que aún mantenía el cariño de la familia.

Aunque el joven no dijo si el video viral se trató de una broma o no, después publicó otro video con una canción de desamor de banda, en respuesta a una usuaria que le dijo que qué bueno que su exsuegro lo quería. Con esto comprobó que no se trató de una broma.









