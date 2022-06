Lo que come Henry Cavill para aumentar masa muscular (y tener cuerpo de Superman)

El actor que dio vida a Superman sigue una dieta estricta combinada con ejercicio para mantenerse saludable y en forma.

Desde su participación en Superman, Henry Cavill se convirtió en uno de los actores favoritos de Hollywood gracias a su carisma y físico que derritió a sus fans, pero sin duda uno de los aspectos que más sorprendieron del actor fue el esfuerzo y dedicación que puso para interpretar a Clark Kent al someterse a un duro entrenamiento físico combinado con una buena nutrición con la finalidad de lograr un cuerpo fuerte y lleno de músculos.

Como te contamos en esta nota, Cavill recurrió al entrenador físico Michael Blevins para aumentar masa muscular y para fortalecer su potencia. Para lograr esto, el actor combinó su rutina con una alimentación rica en proteína y carbohidratos y eliminó por completo las grasas saturadas, el azúcar y los alimentos procesados.

Pero luego de participar en la película, Henry Cavill decidió continuar con buenos hábitos alimenticios para mantenerse en forma, los cuáles se ha dedicado a compartir en sus redes sociales con la finalidad de inspirar a más personas. Ojo, recuerda que el actor se ha asesorado de expertos y cada cuerpo es diferente, por lo que si tu meta es lograr un físico así, deberás acudir también con un profesional para informarte sobre qué es adecuado para ti.

La dieta de Henry Cavill

El actor reveló en alguna ocasión a la revista Men’s Health que suele permanecer en ayunas en la mañana para hacer cardio y únicamente lo hace por 20 minutos, por lo que no le parece tan pesado.

“Son solo 20 minutos, por lo que no es demasiado agotador. Y tiene un efecto muy bueno en la pérdida de grasa”, dijo.

Para ayudar en el aumento de su masa muscular el actor suele desayunar huevos revueltos y un batido de avena con proteína.

Para su comida diaria, el protagonista de The Witcher incluye en sus platillos pechuga de pollo o filete de ternera. A ambos los suele acompañar con arroz o papas al horno.

“Al igual que entreno todo lo que puedo, me gusta asegurarme de que mi comida es correcta, pero no me siento como que estoy haciendo dieta todo el tiempo”, dijo.

En la cena, el actor vuelve a incluir proteína y suele comer un bistec de bisonte con pasta integral y para terminar el día bebe un batido de proteínas con verduras.

Recuerda que si este tipo de alimentación le funciona al actor no significa que le funcionará a todas las personas, ya que cada cuerpo reacciona diferente o necesita diferente tipo de nutrientes para lograr sus metas.

