Lo que ellos quieren pero nunca le dicen a una mujer por ‘pena’

Ellos también tienen pensamientos que quisieran gritar a los cuatro vientos, pero no se atreven a hacerlo...

Si eres hombre y llegaste aquí porque el título te llamó la atención, déjame decirte que estás en el lugar correcto, pues tal vez encontrarás cosas que en varias ocasiones o citas estuvieron en tu mente, pero que nunca te atreviste a decir por pena o por alguna ideología y pensamiento que te lo impidió. Si eres mujer y llegaste hasta acá por la misma razón, lee con atención y toma nota, que quizá lo siguiente te ayudará a llevar tus citas con tu crush o tu ligue a otro nivel. Y ojo, aunque este tema por ahora va enfocado a parejas heteronormadas, por supuesto que puede aplicar para todas las personas. Aquí no nos limitamos.

Resulta que desde hace mucho tiempo mi curiosidad me orilló a preguntarme qué pensamientos solían tener los hombres acerca de las mujeres, pero que nunca compartían. Creo que al menos en México y Latinoamérica en general crecimos con conceptos con los que fuimos formando ideas correctas e incorrectas acerca de cómo debemos comportarnos con parejas románticas o con alguien que nos gusta con quien estamos saliendo.

El ejemplo más claro es que se cree que el hombre es el que debe pagar la cuenta de una cita (¿Poooor?). Así es, aunque esto con el tiempo ha quedado en el pasado gracias a la apertura y ruptura de estereotipos, aún hay quienes encuentran un gran debate en esto, pues por un lado hay chicas que aman con locura sentir ese poder seductivo de decir ‘yo invito’ o ‘yo pago’ y por otro hay quienes creen que efectivamente ellos deben pagar.

Aquí hay que hacer un paréntesis, pues en la vida y las citas no todo es blanco y negro y obviamente también está esa parte equitativa de siempre poner 50-50 y así todos felices. Bueno, gracias a este ejemplo y muchos otros más que me dieron curiosidad, me di a la tarea de preguntarle a varios chicos heterosexuales sobre qué es lo que quieren de las mujeres o piensan en las citas, pero por pena, vergüenza, falta de confianza o incluso hasta masculinidad frágil por la forma como fueron educados no dicen de manera abierta.

Toma nota, que el resultado no me lo esperaba y seguro tú tampoco.

En las citas

“La verdad me encantaría no siempre tener que ser yo el que invita o propone una cita, o sea, me gustaría un día de pronto recibir el mensaje de la chica que me gusta preguntándome si quiero salir a tomar unas cervezas, al cine o algo”, dijo Eduardo Morales de 35 años.

“Yo pagaba, pero dentro de mi quería que dividiéramos las cuentas”, afirmó Alejandro León de 32 años.

“A mí lo que me gustaría pero que nunca digo por falta de confianza, incluso ya con varias citas de por medio, es que ellas sean las que paguen la cuenta o al menos que pongan la mitad. Sé que hay mujeres que sí lo hacen, pero al menos con las que he salido no han tenido esa iniciativa y cuando sí lo hacen me vuelven loco”, dijo Antonio Rosales de 33 años.

“No me parece cuando ellas esperan que todo el tiempo tenemos que llevarlas a su casa como si fuera una obligación”, mencionó Miguel Ruiz de 28 años.

En la cama y en el corazón

“Yo quiero que me digan qué les gusta sin rodeos. Quiero que tengan iniciativa y que intenten cosas nuevas, pero pues no lo digo porque me da pena”, dijo Mario Pérez de 30 años.

“A mí me gusta que piensen en mí, que me hablen bonito y también sucio, que me den detalles. Generalmente si no pido que me hablen sucio no lo hacen entonces ese sí lo digo casi siempre”, afirmó Luis Alcántara de 33 años.

“Me gusta que me tomen la mano y que me miren con lujuria… eso generalmente no lo digo”, dijo Fernando Vázquez de 29 años.

“Es chido que te hagan masaje de la nada o que tengan detalles contigo, pero creo que eso tiene que ser equitativo”, dijo Rubén Hernández de 35 años.

Después de ver todas estas respuestas, me di cuenta que el patrón en común es que les gustaría que no se asuma que ellos son los que deben pagar la cuenta o que son los que deben tener iniciativa en cualquier aspecto. También, algunos mencionaron que les encantaría que una mujer hable de sus fantasías directamente sin tener que preguntar. Y por otro lado, hay quienes afirmaron ser completamente abiertos con la chica que les interesa y por ello todo lo manejas de manera equitativa y llegan a acuerdos positivos para ambos.

